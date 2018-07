Barack Obama visite sa famille kényane

Sous haute sécurité, l'ancien président américain est allé voir ce lundi matin sa «grand-mère» kényane.

Barack Obama a rendu visite lundi à sa famille kényane, à l'occasion de sa première visite depuis 2015 dans le pays d'origine de son père, où il doit inaugurer un centre de jeunesse, a constaté un journaliste de l'AFP.

M. Obama est arrivé dimanche au Kenya et s'est entretenu dans l'après-midi avec le président Uhuru Kenyatta et avec le leader de l'opposition Raila Odinga.

Lundi matin, il s'est rendu dans l'ouest du pays où, sous très haute sécurité, il est allé voir la matriarche de la famille Obama au Kenya, Sarah, que l'ex-président appelle «Grand-mère», même s'ils n'ont pas de liens de sang.

Il devait ensuite rencontrer d'autres membres de sa famille, avant d'inaugurer un peu plus tard le centre Sauti Kuu («fortes voix», en swahili), créé par sa demi-soeur Auma Obama.

Lors d'une conférence de presse la semaine dernière, celle-ci avait expliqué que ce centre ultra-moderne permettrait aux jeunes de la région d'avoir accès aux livres, à Internet et à des activités sportives.

Soutien à la jeunesse locale

Ils pourront aussi recevoir des cours d'éducation civique, de finances, sur la défense de l'environnement ou encore l'éthique de travail.

Le centre comprendra un terrain de football aux standards internationaux parrainé par le ministère allemand de la Coopération et du Développement, un terrain de basket-ball financé par la fondation Giants of Africa, ainsi qu'un terrain de volley-ball/netball et d'autres installations, dont une bibliothèque et un laboratoire Internet.

Quand le président Obama, alors en exercice, s'était rendu au Kenya en 2015, il n'avait pu visiter le village d'origine de son père pour des raisons de sécurité.

Il avait promis de revenir quand il «ne porterai(t) plus un costard» et s'était engagé à oeuvrer en faveur de la jeunesse locale.

A l'issue de son séjour kényan, M. Obama s'envolera pour l'Afrique du Sud, où il prononcera un discours très attendu à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela.

