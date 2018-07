Guinée : le parti d'Alpha Condé menace de porter plainte contre le Général Sékouba Konaté…

CONAKRY- Le parti au pouvoir en Guinée menace de poursuivre en justice l’ancien Président de la transition, le Général Sékouba Konaté, a appris Africaguinee.com.

Le RPG Arc-en-ciel a par la voix de son responsable de communication menacé de saisir la justice suite aux propos tenus par celui qui a précédé Alpha Condé à la tête de magistrature suprême guinéenne.

Lors d’une rencontre avec ses compatriotes vivant à Lille, le Général Sékouba Konaté a appelé à une « révolution » pour barrer la route à Alpha Condé s’il tentait de briguer un troisième mandat.

« Maintenant celui qui est là encore (…), mon frère, il faut se dire la vérité, il n’y a qu’une minorité qui bénéficie de nos richesses, de tout. Que devons nous faire ? Il faut une révolution ! Une armée ne peut rien contre un peuple. Si on accepte la résignation, une minorité va (manœuvrer) nos richesses », a lancé l’ancien Ministre de la Défense au temps de la junte du Conseil National pour la Démocratie et le Développement.

Au niveau du RPG Arc-en-ciel, on perçoit ce message comme une incitation à la désobéissance civile.

« Désormais, quiconquemanque de respect à nos institutions de la République et appelle à la désobéissance civile, la jeunesse du RPG arc-en-ciel est prête à porter plainte contre la personne au près du Procureur de la République. C’est une demande à l’incitation à la rébellion. Nous allons demander l’Etat de le poursuivre et c’est légal. Alpha Condé est un citoyen guinéen démocratiquement élu et qui a un bilan plus que positif. La personne du chef de l’Etat est sacrée », a averti Aboubacar Sidiki Touré, responsable de communication du RPG arc-en-ciel au cours d’un entretien avec une journaliste d’africaguinee.com.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14