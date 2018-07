Rebondissement dans l'affaire Socfin: Mariam Soguipah va-t-elle se tirer d'affaire?

BRUXELLES-Condamnés pour corruption par un tribunal correctionnel Belge à Bruxelles, les administrateurs du Groupe Socfin ont décidé d’interjeter appel du jugement qui les condamne.

Des administrateurs de sociétés intégrées au Groupe Socfin ont été condamnés par un jugement du 29 juin 2018 rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour des faits prétendus de corruption mis à leur charge, dans le contexte de relations contractuelles que le Groupe a nouées, depuis de nombreuses années, avec une société de droit guinéen dont l’État de Guinée Conakry est seul actionnaire.

L’actuelle ministre de l’Agriculture, madame Mariama Camara, connue sous le nom Mariama Soguipah a été condamnée à 20 mois de prison avec sursis, 12.000 euros d’amende et à la confiscation de 300.000 euros. Dans son arrêt, le tribunal a constaté qu’elle a « en sa qualité de fonctionnaire publique, sollicité auprès du groupe Socfin une rémunération ». Une demande à laquelle le groupe a donné suite en proposant «un schéma de paiement ». L’arrangement prévoyait que Mariama Camara perçoive 6% du prix de vente du caoutchouc, versé sur ses comptes via une société écran dans les îles anglo-normandes.

« Le Groupe Socfin, et ses administrateurs, contestent, formellement et avec force, ces griefs de corruption formulés à leur encontre ; ceux-ci s’inscrivent totalement à l’opposé de la philosophie de gestion et des règles de conduite que s’imposent le Groupe et ses administrateurs, depuis toujours », peut-on lire dans un communiqué du Groupe Socfin datant du 10 juillet.

Les administrateurs, estiment que les reproches formulés à leur encontre, et, par voie de conséquence la décision du tribunal, sont fondés sur une compréhension erronée des conventions conclues avec la société cocontractante de droit guinéen. Ceci alors que les autorités guinéennes affirment, depuis le début de l’enquête, que la fonctionnaire incriminée et les responsables du Groupe Socfin ont toujours agi sur leurs instructions.

Les faits de corruption jugés devant la juridiction belge remontent au début des années 2000 quand Mariama Camara était à la tête de la Soguipah, une entreprise publique active dans les secteurs de l’huile de palme et du caoutchouc, qu’elle a dirigée pendant plus de trente ans avant d’être nommée au gouvernement le 27 décembre dernier.

« Les administrateurs concernés ont pris décision d’interjeter appel de la décision rendue le 29 juin 2018, parce qu’ils considèrent qu’il est essentiel de faire prévaloir la vérité des conventions, et qu’il ne peut être admis de laisser croire qu’il n’en serait pas ainsi », précise la note consulté par

