Kindia : Une inondation fait plusieurs dégâts…

CONAKRY-Des pluies torrentielles ont occasionné des inondations dans la ville de Kindia située à 135 kilomètres de la capitale guinéenne Conakry. Plusieurs habitations des quartiers se trouvant aux abords du lit des marigots qui traversent la ville ont été inondées par des eaux de ruissellements.

Plusieurs citoyens de la ville de Kindia se sont réveillés les pieds dans l’eau ce vendredi 13 juillet 2018. Une forte pluie s'est abattue dans cette agglomération a occasionné des dégâts énormes. De Solia en passant par la Banlieue, Cassia, jusqu’à Abattoir sans omettre le quartier de Wondy dans la commune urbaine, les eaux ont inondé partout les habitations sous les regards impuissants des citoyens.

« C’était dans la nuit de jeudi à vendredi, que tout a commencé. On était en plein sommeil, quand l’eau est entrée en grande quantité dans notre cour. On a réveillé les enfants et tous ensemble, nous nous sommes mis à dégager ces eaux de ruissellements. Partout l’eau a débordé le lit des marigots ainsi que les différents caniveaux, et ça a commencé à envahir les concessions (…) La pluie de cette matinée a augmenté la pression à un niveau insupportable. L’eau a pris la direction des différentes chambres, les fauteuils, les armoires, les lits », témoigne Elhadj Aliou Savané chef d’un quartier de la banlieue, l’une des victimes.

A Tapioca par exemple, un des quartiers de la commune urbaine, dans la matinée de ce vendredi, le pont Gbely situé sur la nationale numéro 1 Kindia Mamou a été aussi inondé, bloquant le passage aux automobilistes. Des petits engins tout comme les poids lourds, aucun véhicule ne pouvait se frayer un chemin.

“Souvent c’est comme ça quand il pleut , il y a des inondations partout. Nous aujourd’hui, l’eau est rentrée dans notre maison à Tapioca. Les eaux ont complètement imbibé nos objets et certains même ont été emportés. Mais je crois que cela est dû à la mauvaise construction de ce pont. Chaque année, nous assiste à ces genres de situation, je crois que l’Etat doit confier les travaux de cet ouvrage de franchissement aux entreprises qui sont capables de faire un travail responsable afin de soulager de façon définitive les usagers de ce tronçon”, précise Elhadj Billo Sow , une des victimes au quartier Tapioca.

Citoyens soutiennent que cette situation est due à la construction anarchique des habitations mais aussi le comportement incivique de certains citoyens qui se permettent de jeter les ordures le long des marigots et des caniveaux.

Depuis Kindia, Aboubacar Sylla

Correspondant régional d’Africaguinee.com