Bah Oury avertit: "le Président Alpha Condé doit intervenir pendant qu’il est temps…"

CONAKRY-Face à la grave crise sociale qui secoue la Guinée à cause de l’augmentation du carburant, Bah Oury vient de proposer des pistes de solution. L’ancien ministre de la réconciliation invite le Chef de l’Etat d’intervenir pendant qu’il est temps, alors que de nombreuses manifestations sont appelées la semaine prochaine à la fois par les syndicalistes mais aussi par l’opposition.

Pour sortir de la crise, Bah Oury estime qu’il faut rapidement rétablir la confiance, car selon lui, il ne peut y avoir aucune issue heureuse sans une véritable ‘’concertation responsable et courageuse avec l’ensemble des représentants des forces sociales et politiques du pays pour définir un plan d’urgence de sortie de crise.

Ce plan devra concilier à la fois les mesures sociales indispensables et l’indispensable cohérence économique et financière, préconise le politicien.

« Toutes les institutions et les autorités morales du pays sont interpellées par cette sourde révolte qui s’exprime à travers les actions des forces sociales et syndicales. Nous n’avons pas le droit de rester figés et observer en silence une lente et profonde détérioration de la stabilité de notre pays. C’est un devoir de s’impliquer pour trouver les moyens les plus opportuns pour ramener le calme afin de donner une chance à de véritables négociations responsables », appelle Bah Oury qui affiche un optimisme quant à une issue heureuse de cette crise.

« La Guinée peut sortir plus unie et plus forte des bouleversements sociaux actuels, en faisant face courageusement à ses problèmes qui ont été pendant longtemps étouffés ou totalement ignorés. La gravité de la situation recommande à tous, de privilégier les concertations constructives au détriment des querelles de positionnement politique qui sont suicidaires en ce moment ci », prévient-il, indiquant que ‘’le Président de la République, clé de voûte de nos institutions et garant en dernier ressort de la cohésion nationale doit aussi intervenir pendant qu’il est encore temps’’, lance Bah Oury.

Africaguinee.com