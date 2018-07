SOGUILUBE recrute deux Responsables adjoint (e)s en Maintenance et en Approvisionnement

La Société Guinéenne de Lubrifiants et d’Emballage (SOGUILUBE) est une usine de fabrication de lubrifiants finis aux standards internationaux pour les Marketers locaux. Elle est sous le contrôle opérationnel de Shell & Vivo Lubricants (SVL).

L’usine est certifiée ISO 9001 Vs 2008. Dans le cadre du développement de ses activités et pour la réalisation de son plan stratégique pluriannuel, la SOGUILUBE recrute un Responsable adjoint Maintenance et un Responsable adjoint Approvisionnement.

Responsable Adjoint (e) Maintenance et Travaux neufs

Mission : Sous l’autorité du Responsable de la Maintenance et des Travaux Neufs, il/elle a pour mission d’assurer la maintenance préventive et curative des équipements de production et installations de l’usine et de suivre l’exécution des travaux neufs.

Responsable adjoint (e) Approvisionnement

Mission : Sous l’autorité du Responsable Approvisionnement (Supply Manager), il/elle a pour mission d’assurer la continuité des approvisionnements dans les meilleures conditions de coûts et de délais.

