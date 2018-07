Guinée : la société ‘’Guinée Business Prestation’’ s’investit dans la revalorisation de la culture…

CONAKRY-La société Guinée Business Prestation s’investit dans la revalorisation de la culture guinéenne. Ce jeudi 12 juillet 2018, elle a fait une exposition d’œuvres d’arts à la bleue zone Kaloum. Une manière pour elle d’attirer l’attention de la communauté nationale sur les grandes richesses du patrimoine culturel et historique de la Guinée ainsi que son rôle dans le développement durable de la nation.

Guinée Business Prestation est une entreprise guinéenne de divertissement qui fait la promotion du tourisme par le biais du patrimoine culturel et historique. Mamadou Saidou Baldé, le Directeur de cette société invite l’ensemble des guinéens à s’investir davantage dans la revalorisation de la culture guinéenne.

« Nous devons garder avec jalousie, exhiber avec fierté cette culture, nos richesses culturelles artistiques, nos œuvres d’arts, nos instruments de musique traditionnels, nos habits traditionnels, inventés et façonnés par nos ancêtres, c’est notre identité nationale. Nous devons les côtoyer, amener les autres nations et les autres peuples à les découvrir », a lancé M. Baldé.

Les responsables de cette structure expliquent qu’ils comptent mettre plusieurs services en place pour mieux valoriser la culture guinéenne.

« Nous offrons des excursions touristiques sur les sites touristiques de la Guinée, nous faisons des expositions et des ventes des produits artisanaux, des instruments de musiques traditionnels de Guinée. En plus, nous allons organiser des formations artistiques et organiser des spectacles dans les traditions musicales authentiques et des arts du cirque. Nous allons faire aussi la réservation d’hôtels, des locations de voitures, pirogues et lynx, des locations et achat d’appartements, des bureaux, des parcelles », a égrené Mamadou Saidou Baldé qui espère attirer l’attention de la communauté nationale sur les richesses touristiques et culturelles de la Guinée et profiter de ces richesses pour lutter contre le manque d’emploi des jeunes guinéens et l’immigration clandestine.

Pour ce faire, il s’est fixé comme objectif de « renforcer la présence des produits artisanaux de la Guinée (habits traditionnels, tableaux artisanaux, sculptures…) au sein de l’administration guinéenne, des sites à forts attraction (espaces publics, hôtels, sculptures…). Agir pour des spectacles dans les traditions musicales authentiques guinéennes pour toutes les fêtes publiques (fêtes nationales, fêtes scolaires et universitaires) et œuvrer pour la réinsertion socioculturelle des jeunes en situation difficile par le biais de la culture », a expliqué Mamadou Saidou Baldé.

Oumar Bady Diallo

Pour africaguinée.com