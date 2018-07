Mohand Baba : Qui est ce ''mystérieux'' marabout que Alpha a fréquenté en ''secret''?

MAURITANIE- En prélude au remaniement ministériel, Alpha Condé disait aux ministres qui consultent des marabouts dans l’espoir d’être reconduits qu’ils perdent leur temps. « Je suis musulman et je crois en Dieu », balançait fièrement Alpha Condé indiquant que l’essentiel est de croire en Dieu et faire des sacrifices.

Mais lors de son récent voyage en Mauritanie pour le sommet de l’Union Africaine, le dirigenant semble avoir fait le contraire de ce qu'il a enseigné. Il ne s’est pas simplement limité à Nouakchott où se tenait la rencontre des Chefs d'Etat. Il a effectué un déplacement spécial qui l’a conduit jusqu’à Dochliya, un petit village perdu dans le désert aride jusque-là méconnu, pour rencontrer une personne très spéciale. Il s’agit de Mohand Baba Ould Meyne, un marabout très respecté. Aujourd’hui, la bourgade de Dochliya est rendue célèbre par Alpha Condé qui jurait récemment n’avoir jamais fait appel aux services d’un marabout.

Qui est Mohand Baba Ould Meyne ?

Il est décrit comme un illustre savant, médecin et saint homme. Mohand Baba Ould Meyne n’est guère attiré par la vie d’ici-bas. C’est un austère.

Le site mauritanien cridem.org le décrit comme un mystérieux personnage, qui mène une véritable vie d’ascète et ne manifeste aucun intérêt pour l’argent et n’a jamais accepté de recevoir de quiconque ni même de toucher avec sa main. Si Alpha Condé était bien renseigné sur ce caractère du marabout avant de le rendre visite, il serait abstenu de lui tendre les 100.000 dollars US.

Mohand Baba n’a pas mangé depuis cinquante ans, disent ses proches. Il ne vit que d’une petite quantité de lait qu’il consomme quotidiennement. Il a déjà soigné des maladies incurables, affirment plusieurs témoignages concordants. Des personnalités officielles, hommes politiques et d’affaires font partie du lot de visiteurs de l’érudit.

Le président de la République (de Mauritanie) a envoyé (en 2017) deux délégations pour lui transmettre ses salutations et s’enquérir de ses requêtes auprès de l’Etat. Pour toute réponse, le vieux théologien a lancé : « Remerciez le Président de ma part et dites-lui que je n e veux rien consommer de cette basse vie, à part les livres dont je suis autosuffisant ». Mohand Baba Ould Meyne continue de mener tranquillement sa vie austère au village de Dochliya.

