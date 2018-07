Total guinée lance un nouveau programme pour satisfaire ses clients…

CONAKRY-Pour satisfaire davantage sa clientèle de plus en plus nombreuse et exigeante, Total Guinée a lancé ce samedi 7 juillet 2018 un programme de fidélité pour ses entreprises clients dénommé « club de fidélité ». Cette innovation vise à récompenser les clients entreprises fidèles de l’entreprise Total Guinée.

Le programme consiste à cumuler des points en fonction des achats en carburant, lubrifiants, cartes et autres produits de Total.

Ce club réservé exclusivement aux clients d’entreprises, est réparti en trois catégories à savoir : le club Total premium, club Total diamond et le club Total prestige.

« Le « Programme Fidelis » TOTAL Guinée est un programme destiné à récompenser la fidélité des entreprises clients de Total Guinée de manière simple et équitable.

Ce club fonctionne d’une manière assez simple et équitable. Il est fonction des habitudes d’achat des clients entreprises auprès de Total Guinée. Ce Club permet à ses membres de cumuler des points au fur et à mesure de leurs achats en carburant, lubrifiants et Cartes chez Total Guinée et de gagner des points de fidélité. En fonction de ses habitudes d’achat auprès de la compagnie Total Guinée, chaque client disposera d’un statut qui déterminera les avantages et les services auxquels il a droit en plus de la remise commerciale déjà accordée : Club Total Premium, Club Total Diamond, Club Total Prestige», a expliqué madame Aissatou Diallo, Responsable Marketing et communication chez Total Guinée.

Il y a beaucoup d’avantages à y adhérer dans ces différents clubs, lance pour sa part Madame Safiatou Diallo, la responsable Qualité Relation Client. « Les avantages dépendent du statut qui dépend de la fidélité de l’entreprise à Total Guinée ; Les avantages dépendent du Club dans lequel le client est inscrit, que ce soit le premium, le diamond ou le prestige. Aujourd’hui tous les clients qui ont retenus pour l’année 2018 ont reçu des courriers dans lesquels les avantages sont listés », a-t-elle souligné.

En plus de ces avantages inscrits sur les courriers, il y a d’autres privilèges surprises que les clients vont bénéficier comme explique le Directeur Général de Total Guinée, Monsieur Cheick Omar DIALLO « Ces avantages peuvent être des cartes de carburant gratuites, ça peut être des formations gratuites, ça peut être d’autres services qui d’habitude sont facturés par l’entreprise ; Mais là qui sont offerts », a expliqué Cheick Omar Diallo.

Pour être membre du « Programme Fidelis » TOTAL Guinée, il suffit d’être une entreprise cliente de Total Guinée et Commander la totalité de ses besoins chez Total Guinée a ajouté madame Aissatou Diallo, Responsable Marketing et communication chez Total Guinée.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com