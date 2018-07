Téléphonie mobile : MTN Guinée, encore plus proche des communautés...

CONAKRY-La société de téléphonie mobile MTN Guinée a clôturé ce samedi, 7 juillet 2018 la promo Y’ello care, à l’école primaire Elhadj Oumar Tall, au quartier Concasseur, dans la commune de Ratoma.

A cette occasion, plusieurs activités ont été menées sur place par les organisateurs en collaboration avec Orabank, Guin’interim, Plan International, Harmattan Guinée, UBA. Parmi les activités réalisées, il y a l’assainissement et la réhabilitation de l’école primaire Elhadj Oumar Tall, le don d’ouvrages scolaires. Ce n’est pas tout. Des cartes électroniques de lecture connectés sur internet pendant un an, ont également ont distribués à des jeunes ayant suivi une formation de cinq jours.

Thierno Sadou Diallo, l’un des bénéficiaires de ces cartes connectées, a exprimé sa satisfaction avant de remercier MTN Guinée.

« MTN nous a invité à suivre une formation concernant leur 21 jours de y’ello care. Nous avons bénéficié des cartes numériques qui nous permettront d’avoir accès à un certain nombre de documents. Et aujourd’hui, c’est le dernier jour. Vraiment, je remercie MTN. Je suis satisfait et heureux », s’est-il réjoui.

Le Programme Y’ello care existe depuis plusieurs années et vise fondamentalement à être plus proche des communautés. « Le y’ello care est une période d’actions sociales que le groupe MTN a instauré depuis une dizaine d’années maintenant qui, chaque année se déroule au mois de juin », a expliqué Labila HABA, directeur de Corporate affairs MTN Guinée.

Africaguinee.com