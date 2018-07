CONAKRY-Le Gouvernement guinéen a-t-il proposé aux syndicalistes de ramener le prix du carburant à 9000 GNF ? Alors que de folles rumeurs courent quant à une éventuelle baisse du carburant, le ministre du Travail vient de trancher.

Lansana Komara qui s’est confié cet après-midi à un journaliste d’Afriaguinée.com a déclaré que le Gouvernement n’a fait aucune proposition allant dans le sens d’une éventuelle baisse du carburant. Il a toutefois précisé que les négociations se poursuivent jusqu’à ce que les deux parties s’entendent.

Les syndicalistes exigent que le prix du carburant soit ramené à 8000 GNF avant de discuter sur les mesures d’accompagnement. Interpeler sur cette exigence des syndicats, le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, de l’emploi et du Travail s’est voulu tranchant. « Non pas du tout », a tranché le ministre Lansana Komara.

Le Premier Ministre guinéen qui a eu une rencontre avec les responsables locaux de la capitale a fait savoir que la subvention du carburant coûte 100 milliards de francs guinéens à l’Etat. Kassory Fofana qui exclue une éventuelle baisse du carburant soutient cependant qu’il est disposé à discuter avec les partenaires syndicaux sur les mesures d’accompagnement.

