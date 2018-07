Présidence : Alpha Condé renforce les prérogatives du ministre Kalil Kaba

CONAKRY- Le président Alpha Condé vient de renforcer les prérogatives du ministre d’Etat Ibrahima Kalil Kaba, à travers un décret signé vendredi soir portant modification du comité de suivi de l’accord de partenariat sino-guinéen, a appris africaguinee.com.

Selon un décret rendu public sur les ondes des medias d’Etat, ledit comité sera piloté désormais par le ministre directeur de cabinet du Président de la république. La création du comité de suivi de l’accord de partenariat stratégique sino-guinéen est modifie comme suit :

Le président du comité: le ministre directeur de cabinet du président de la République,

Membres du comité

Trois représentants de la Présidence de la République, un représentant de la primature, le ministre de l’Economie et des Finances , le ministre du Plan et du développement économique, le ministre de la Coopération internationale, le ministre des Investissements et du partenariat public privé, le ministre des Mines et de la Géologie , le ministre du Budget ou son représentant , les ministères techniques ou les projets sont selectionnés dans le cadre des accords stratégiques ou leurs représentants , le gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant, l’administrateur général de l’ACGPNP maitre d’œuvre public, un rapporteur.

Le fonctionnement et la mise à disposition des moyens techniques, matériels et financiers sont assurés dans le budget de la Présidence de la République.

Bah Aïssatou

Pour africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14