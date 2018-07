Commerce international : le Gouvernement des Pays-Bas vole au secours de la Guinée…

CONAKRY-Dans le cadre de l’exécution de son programme d’appui aux pays touchés par le virus Ebola, le Gouvernement des Pays-Bas à travers son ministère des Affaires Etrangères vient d’offrir une formation à l’endroit des acteurs de la communauté portuaire de Guinée. Cette formation organisée en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP) était axée fondamentalement sur la logistique portuaire et la douane. Elle permettra à la Guinée d’accroître ses capacités de traitement des dossiers liés à l’exportation ou à l’importation à travers le port autonome de Conakry.

La formation qui a duré une semaine est adressée au personnel de la douane, du port, de la marine marchande ainsi qu’à des représentants du Ministère du commerce, de la société navale, de l’officie guinéen des chargeurs, et des transitaires. Le programme s’étendra sur un an et vise à créer une harmonie dans les activités du port de Conakry.

Revenant sur l’objectif de cette formation, le formateur François Maessen, a indiqué que la logistique est très importante pour le développement de la Guinée. Selon lui, 80% du chiffre d’affaires est importé en Guinée. Ce qui, a-t-il avancé, veut dire que la chaîne d’approvisionnement est très importante.

« Il faut avoir une chaine fluente sans embouteillage et voir comment créer une chaine d’approvisionnement au frais plus bas. Nous avons couvert chaque maillon de la chaine d’approvisionnement, mais aussi dans les entreprises, de l’achat jusqu’à la distribution, le stockage, l’emmagasinage, la distribution… », a expliqué M. Maessen qui se dit confiant que les participants pourront désormais améliorer leur façon de travailler. « Je suis confiant qu’ils ont un certain bagage pour accomplir leur tâche », s’est réjoui le formateur.

Pour le Commandant Lanciné Condé, chef de division formation professionnelle à la direction générale des douanes, cette formation a surtout permis d’avoir une prise de conscience collective par rapport au rôle de chaque intervenant dans le commerce international.

Cette formation est venue à point nommé, s’est réjouie pour sa part, le Lieutenant-colonel Assiatou Diallo, chef de bureau du transit international à la Direction Nationale de la douane.

« Nous sommes très contents d’avoir pu partager toutes les connaissances avec les autres acteurs de la chaine portuaire. La facilitation est vraiment fondamentale pour le développement des échanges. Car sans les mesures de facilitation, le commerce ne va pas se développer », explique cette participante.

Au cours de cette formation, le constat a été fait qu’en Guinée et dans certains pays il y a des goulots d’étranglement au port. C’est pourquoi, il était donc intéressant que tous les acteurs se réunissent pour partager leurs préoccupations afin d’essayer de trouver des solutions communes pour aller vers le même objectif.

« Chacun a réalisé qu’il constituait un obstacle quelque part. Toutes les recommandations de l’AFE (l’accord sur le commerce) et la Convention de Kyoto révisée (CKR) étaient en chantier en douane dans les réformes. Beaucoup de lois vont être améliorées pour qu’on puisse être en règle avec la communauté internationale », souligne le Lieutenant-colonel Assiatou Diallo.

Cet autre participant dit avoir obtenu une nette amélioration de connaissances dans l’entreprenariat, dans le transport logistique. « A travers cette formation, j’ai eu une performance très avancée. Beaucoup de choses vont changer désormais dans nos activités notamment au niveau des commandes à l’extérieur jusqu’au transport », s’est félicité Dr Alsény Diallo.

