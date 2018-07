Algérie : de nombreux guinéens dont des femmes enceintes en situation de détresse…

BLIDA- Les migrants subsahariens traversent un mauvais moment en Algérie ! Depuis trois semaines, les autorités ont déclenché une vaste opération de chasse aux migrants clandestins, a appris Africaguinee.com. Mêmes les femmes enceintes ne sont pas épargnées dans cette opération chasse à l’homme..

Elles sont plusieurs dizaines à être ramassées par la gendarmerie et détenues dans des prisons. Parmi elles, il y a des guinéennes, maliennes, camerounaises. Au moins 35 femmes sont détenues dont certaines en état de grossesse. De nationalité camerounaise, Falé Nadez porte une grossesse de 7 mois. Elle a tout le mal de se faire suivre par un médecin. Elle raconte.

« S’il y a un moyen de nous aider faites-le s’il vous plaît, ça fait 3 semaines déjà que nous en détention ici. Actuellement nos familles sans nouvelles de nous parce que nous ne savons même pas pourquoi on nous a ramassé comme ça pour nos jeter en prison dans des centres. Je suis enceinte avec d’autres femmes il y a d’autres également qui sont en enceinte. Ici nous souffrons énormément, surtout ces femmes en état de famille qui ont besoin des soins. Nous sommes presque toutes malades ici. Même si certaines d’entre nous ont la chance d’être conduite dans un hôpital, c’est à nous d’assurer la prise en charge ou un ami qui est dehors. En tout il y a 42 personnes détenues dans notre prison dont 35 femmes, la plupart en grossesse. Elles sont de plusieurs nationalités. Quand la chasse à l’homme commence, les femmes en état de famille et les enfants ne peuvent pas fuir. Nos hommes savent déjà où nous sommes, mais ont peur de se présenter au risque de se faire arrêter», a témoigné Falé Nadez en larmes.

Cette fois le calvaire est tout autre selon ce guinéen qui vit en Algérie depuis une décennie puisque selon lui, même les femmes ne sont pas épargnées. «Cette fois c’est très chaud. Elles ont été arrêtées lors d’une descente de la gendarmerie, elles sont détenues avec quelques hommes sans nourritures presque, elles ne mangent que du pain et des sardines. Elles souffrent vraiment. Un ressortissant guinéen est allé leur rendre visite en apportant des vivres comme du haricot et du riz. Nous avons fait des démarches dans toutes les ambassades pour leur libération. Mais c’est impossible. Ceux du Niger ont été rapatriés chez eux. Il reste les guinéens, les maliens, les ivoiriens, camerounais et d’autres subsahariennes. Ma femme fait partie, elle est enceinte de 4 mois. C’est les gendarmes qui les détiennent dans une ville appelée Blida. Ces femmes ont été séparées de leurs maris dont la plupart étaient absents de la famille au moment où les femmes ont été arrêtées. Moi-même j’avais été arrêté avec 24 autres personnes mais nous avons été présenté à un procureur qui nous a libéré, ceux qui sont conduit à Blida n’ont pas eu cette chance. Leur détention se prolonge » a confié ce ressortissant guinéen sous anonymat.

Lanciné Camara, guinéen originaire de Sinko est aussi détenu. Il explique leur calvaire au quotidien : « Depuis 3 semaines nous sommes arrêtés sans savoir pourquoi vraiment. Chaque fois nous appelons l’ambassade de Guinée en Algérie qui promet de venir nous sauver mais jamais ils ne viennent. Nous ne savons pas pourquoi la Guinée est représentée dans ce pays. Là où je suis détenu, il y a 7 guinéens dont des femmes en grossesse. Nous demandons de l’aide pour être libérer. Ici, les hommes et les femmes sont mis ensemble», témoigne Lanciné Camara.

Toutes nos tentatives de joindre la représentation diplomatique guinéenne en Algérie sont restées vaines.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112