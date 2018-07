Un ancien vice-président et un ex-ministre arrêtés pour corruption en Sierra Leone

Un ancien vice-président et un ex ministre de Sierra Leone ont été arrêtés et accusés de corruption, selon un responsable de la commission anti-corruption du pays.

Ces arrestations surviennent au lendemain de la remise d'un rapport accablant sur la "corruption rampante" sous le précédent gouvernement.

Victor Bockarie Foh, qui était vice-président du chef de l'Etat sortant Ernest Bai Koroma et l'ancien ministre des Mines, Minkailu Mansaray, sont interrogés au siège de la commission anti-corruption, a annoncé jeudi à la presse à Freetown le chef de cette agence, Francis Ben Kaifala.

"Nous avons inculpé l'ancien vice-président Victor Bockarie Foh de quatre chefs d'accusation pour mauvais usage de fonds publics", a souligné Francis Ben Kaifala

"Nous menons une guerre contre les responsables corrompus", a-t-il martelé.

Mercredi, un rapport commandé par le nouveau pouvoir dirigé par Julius Maada Bio, élu président en avril, avait dénoncé la "corruption rampante" sous la précédente administration, qui avait conduit à la "quasi-faillite" du pays d'Afrique de l'Ouest.

Julius Maada Bio, un ancien militaire putschiste qui avait rendu le pouvoir à un président civil élu en 1996, a promis lors de sa campagne de lutter contre la corruption, après dix ans de pouvoir pour M. Koroma et son parti, le Congrès de tout le peuple (APC).

Ce mouvement a dénoncé "une chasse aux sorcières" aux motivations politiques, dans un communiqué.

La Sierra Leone, ancienne colonie britannique, ensanglantée par une guerre civile (1991-2002) qui a fait quelque 120.000 morts, est l'un des plus pauvres au monde, gangréné par une corruption endémique.

