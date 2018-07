Kindia : Rusal/CBK offre un poste de santé et une école aux communautés de Balaya et Gbinkili

Dans son souci permanent de venir en aide aux collectivités relevant de sa zone d’exploitation, les responsables de la compagnie Rusal/CBK ont procédé ce mercredi, 4 juillet 2018, à la remise officielle d’un poste de santé à Gbinkili, dans la sous-préfecture de Mambia et d’une école primaire à Missira-Balaya, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, rapporte un journaliste de Guineematin.com qui était sur place.

Les deux cérémonies de remise se sont déroulées en présence des responsables de la compagnie Rusal/CBK avec à la tête, Petr Gaevskiy, les autorités locales conduites par le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré, ainsi que les populations locales.

Dans le district de Gbinkili, sous-préfecture de Mambia, première étape de la mission, les communautés ont bénéficié d’un poste de santé avec équipement qui est composé d’une salle de Consultation Prénatale (CPN), d’une salle d’observation, d’une salle de consultation pré-curative (CPC), d’une salle de soins, ainsi que d’un bloc de latrines.

Dans son discours, le sous-préfet de Gbinkili, Labilé 2 Loua, a remercié la compagnie Rusal/CBK pour ses multiples efforts en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations de sa juridiction. « Les mots me manquent pour vous exprimer l’immensité de la joie des populations en recevant ce don qui vient combler un déficit criard en couverture de santé, source de maladie et de mortalité dont les plus exposés sont les enfants et les femmes. Cet appui permettra d’améliorer leurs conditions de vie à travers non seulement le rapprochement des citoyens du poste de santé ; mais aussi et surtout, la qualité de prestation de service », a dit le sous-préfet de Mambia, tout en citant de nombreuses autres réalisations d’intérêt commun par la compagnie en faveur des populations de sa localité.

De son côté, le DG de Rusal/CBK, Petr Gaevskiy, a félicité les autorités et l’ensemble des populations pour l’accueil qui a été réservé à sa délégation. Selon lui, « depuis plusieurs années, la société Rusal/CBK fournit une assistance multiforme à la Guinée pour renforcer son système de santé. En 2012 et en 2013, des centres de santé ont été construits et équipés dans les districts de Fouma (Mambia), Camara-Boundji (Friguiagbé). En août 2012, en rapport avec les autorités, Rusal/CBK s’est fortement impliquée dans la lutte contre la propagation du choléra à Mambia et Débélé en lançant un vaste programme de sensibilisation et de don de médicaments anticholériques. Ces programmes ont coûté à la société des centaines de millions de francs guinéens. Rusal a investi plus de dix millions de dollar dans la construction et l’exploitation du centre de Recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) et au cours de l’épidémie Ebola, des milliers de tests ont été effectués au CREMS. Plus d’une centaine de personnes ont été traitées dans cet hôpital », a rappelé Petr Gaevskiy.

A Missira-Balaya, dans la sous-préfecture de Friguiagbé, seconde étape de la mission, la compagnie a remis les clés d’une école primaire de trois salles de classes, avec une direction, ainsi qu’un bloc de latrines. Dans cette localité, les élèves étudiaient dans un hangar depuis plusieurs années.

Dans son discours de bienvenue, le sous-préfet de Friguiagbé est aussi revenu sur les autres réalisations de la compagnie, notamment les forages à Friguiagbé centre 2, à Camara-Bongni et à Koliagbé, la mosquée d’une capacité de 300 fidèles à Carama-Boungni, le financement de 16 groupements féminins, l’octroi des ordinateurs et matériels de bureau à la sous-préfecture, etc. « C’est le lieu de saluer le Directeur Général dans le cadre de l’appui à l’éducation des enfants des populations riveraines de la zone d’exploitation de Rusal/CBK », a dit madame Niama Condé, sous-préfet de Friguiagbé.

Là également, Petr Gaevskiy, le DG de Rusal/CBK a rassuré les populations de la volonté de sa société de soutenir leur développement à la base, avant de s’adresser aux élèves, principaux bénéficiaires de l’école. « J’espère que grâce à cette aide dans la construction d’une école, les enfants du district pourront se concentrer sur la formation et obtenir des excellents résultats. Chers écoliers, je vous souhaite à la fin des études, de devenir la fierté de votre école, de votre gouvernement et de vos parents », a-t-il lancé.

Dans les deux localités, le préfet de Kindia, N’fansoumane Touré, a salué la coopération Guinéo-russe qui « marque l’excellence des relations entre les deux pays, mais également la volonté des présidents Alpha Condé et Vladmir Poutine de travailler ensemble pour l’amélioration des conditions de vie des leurs populations ».

En langue nationale soussou, le préfet a rappelé aux populations, les nombreuses réalisations de Rusal dans leur accompagnement à la base. Il a ensuite exhorté les uns et les autres à faire bon usage des infrastructures.

A rappeler que les autorités locales se sont engagées partout à défendre et à protéger les équipements et le personnel de la CBK en vue d’assurer son bon fonctionnement dans l’intérêt de tous.

Source: Guineematin.com