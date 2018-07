Kandia Touré rescapé du naufrage de Kasonyah : "comment j’ai sauvé ma femme et…"

COYAH-Kandia Touré âgé d’une cinquantaine d’années a survécu miraculeusement du naufrage survenu à Kassonyah. Ce chauffeur a expliqué comment il a réussi à sauver sa femme et plusieurs autres personnes parmi la vingtaine de passagers se trouvant à bord de la pirogue qui fait naufrage ce mercredi. Le bilan provisoire fait état de 5 personnes portées disparues tandis que 4 corps ont été retrouvés dont une fillette et un jeune âgé de 26 ans.

« J’étais dans la pirogue avec ma femme on a quitté Kassonya avec plusieurs autres personnes. Notre pirogue est rentrée en collision avec une autre. Alors notre pirogue s’est heurtée sur un pilier du pont. Du coup, on s’est renversé. Quand les gens ont commencé à se nouer, j’ai mis ma femme au dos. Je l’ai fait monter sur la rive. Après je me suis retourné pour prendre un enfant. Au moment que je venais prendre sa maman, l’eau l’avait emportée avec ma valise. J’ai fait monter plus de 7 personnes et j’étais fatigué», a raconté Kandia Touré, chauffeur.

Il a indiqué qu’il y avait une vingtaine de passagers à bord. « On était assis trois par banc. On avait pris deux clandestins qui devaient payer chacun 1500 francs. Ils étaient assis à côté du moteurs et nous qui payons chacun 2000 francs guinéens. J’étais assis vers l’extrémité. On était plus de 20 passagers et l’autre petite pirogue avait 4 passagers plus le piroguier », a déclaré Kandia Touré.

Familles endeuillées….

En train de chercher son jeune frère âgé de 24 ans, un maçon porté disparu depuis hier, Saidouba Soumah était en larme quand il a retrouvé le corps de N’ Famoussa Soumah allongé sur la barque.

« N’Famoussa Soumah dit papa était avec son maitre ici pour travailler dans un chantier. A partir de 15 heures ils ont décidé de traverser à travers la pirogue. Il était en train de se retourner à la maison à Songoyah quand il s’est noyé. Je ne sais même pas comment annoncer à ma mère sa mort puisque c’est mon deuxième frère qui est mort noyé », a sangloté le frère du défunt.

Causes du naufrage….

Les habitants de cette zone accusent le gouvernement d’être à la base de ce drame parce que selon eux, l’Etat refuse de réhabiliter ce pont en fer coupé depuis un mois. C’est le cas de ce jeune qui est très en colère: « La population utilise les pirogues pour vaquer à ses affaires. Il y a des femmes qui partaient au marché qui sont mortes. Depuis un mois le pont là est coupé mais l’Etat n’a rien fait », dénonce-t-il.

Selon le préfet Maritime, Le colonel N’Famara Dioumandé il y a 3 personnes qui sont portées disparues. Il annonce que les recherches se poursuivent.

« Il y a 5 cas de portés disparus dont deux corps retrouvés. On n’a entendu qu’un corps a été retrouvé à Boulbinet mais on ne peut le mettre au compte de Kassogna en attendant son identification. Toutes les dispositions sont prises. Les plongeurs de la marine sont en train de faire des recherches. D’ici là nous allons contacter les commandants des autres débarcadères pour voir si on peut retrouver d’autres corps », a déclaré le Colonel Dioumandé.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14