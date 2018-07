Urgent/Kindia : l’hôpital régional ne peut plus recevoir des corps…

KINDIA- La morgue de l’hôpital régional de Kindia ne peut à ce jour garder aucun corps. La chambre froide du plus grand centre hospitalier de la ville de agrumes n’est pas fonctionnelle depuis ce lundi 2 juillet 2018, a appris Africaguinee.com.

Selon notre correspondant basé à Kindia, ce sont les fils des panneaux qui alimentent la chambre froide en courant électrique qui ont été volés par des inconnus dans la nuit du dimanche au lundi 2 juillet 2018.

« Ils ont pris plus de 100m de fils qui servent de liaison entre les panneaux », a confié Gbenou Gnega, le chef service maintenance de l’hôpital régional de Kindia.

Ce vol plonge l’unique chambre froide de l’hôpital régional de Kindia dans le noir. Aucun corps ne pourrait être admis à l’intérieur en attendant le rétablissement de la fourniture de courant.

Plusieurs corps qui devaient gardés dans la chambre froide ont été retournés à leurs parents, nous renseigne Gbenou Gnega.

Le Directeur général adjoint de l’hôpital régional a quant à lui condamné l’acte des voleurs qui ont fait du mal à toute la population de la cité des agrumes.

« Je condamne cet acte avec la dernière énergie ; Je suis vraiment troublé dans la tête et je ne sais quoi faire. Comment des gens peuvent faire enlever les fils de la morgue pour empêcher le dépôt des corps, ça je suis touché profondément, mais j'en appelle aux autorités, qu'elles soient sanitaires ou je ne sais quoi, qu'elles prennent cette situation à bras le corps, parce qu'avec cette situation, l'hôpital ne peut plus garder les corps et c'est dommage pour notre pays », déplore Docteur Thiam mamadou, Directeur Général adjoint de l'hôpital régional de kindia.

Aboubacar Sylla

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kindia