Louis Mbemba Soumah : « Ce Gouvernement est têtu… »

CONAKRY-Alors que les autorités guinéennes explorent des solutions pour des mesures d’accompagnement après la hausse du prix des hydrocarbures à la pompe, le mouvement syndical guinéen quant à lui ‘’affûtent’’ déjà les ‘’armes’’ pour une grève générale illimitée dans les prochaines heures.

L’inter centrale-syndicale CNTG-USTG l’a fait savoir par la voix de ses leaders respectifs, Amadou Diallo et Louis M’Bemba Soumah. Selon le secrétaire général du SLECG (Syndicat Libre des enseignants et Chercheurs de Guinée), le mouvement syndical guinéen doit être plus solidaire pour ‘’affronter’’ le gouvernement dans ce qu’il qualifie de dérision. Si nous ne sommes pas pris au sérieux nous irons en grève dans les prochains jours

‘’ Il faut que nous soyons solidaires, vous n’ignorez pas que ce Gouvernement est têtu, il faut que nous soyons unis et solidaires dans le combat. Si nous faisons front commun et qu’on parle le même verbe je crois qu’on nous respectera. Il faut que nous prenions des dispositions parce que le fait simplement de parler, certes ils vont nous écouter et ne respecterons pas la parole donnée. Nous allons prendre des dispositions pour les contraindre, pour cela donc nous écouterons tout le monde’’, a lancé l’ancien ministre de la Fonction publique, Louis Mbemba Soumah.

Pour Amadou Diallo, secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG), il appartient à la base de réagir après la ‘’décision unilatérale’’ du gouvernement pour la hausse du prix du carburant. Aux dires du syndicaliste, pour désamorcer cette crise ‘’latente’’, le chef de l’Etat guinéen aurait indiqué être à l’écoute de toutes bonnes propositions.

‘’ Nous avons été appelés par le Président de la République en déplacement en Mauritanie pour la conférence de l’Union Africaine. Nous avions échangé avec lui et lui avons fait le compte rendu de notre réunion du jeudi avec le Gouvernement. Nous lui avons dit ce que le premier ministre nous a confié au cours de cette réunion, il a donc réagi négativement à la position de son premier ministre et a dit ne pas être d’accord d’un tel comportement et qu’il n’a jamais dit que ce n’est pas négociable. Le chef de l’Etat nous a chargé de rencontrer le patronat et qu’il sera à l’écoute de ce dernier. Qu’à cela ne tienne, tout ce que la majorité décidera c’est cela que nous allons transporter auprès du patronat et du chef de l’Etat (…), c’est donc à la base de réagir pour que nous transportions votre message’’ a déroulé Amadou Diallo.

L’augmentation du prix du carburant a eu un écho défavorable notamment au niveau des syndicats qui dénoncent une mesure unilatérale qui viole les accords. Pour cela, une réunion d’urgence a été organisée par les syndicalistes ce lundi 02 juillet 2018 qui proposent de déposer un préavis de grève à partir de ce lundi 2 juillet 2018.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél.: (+224) 655 31 11 13