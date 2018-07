Guinée: Début d’une vaste opération de distribution de kits sanitaires dans les hôpitaux

MANEAH-Le ministre de la santé, Dr Edouard NiankoyeLamah a procédé ce lundi 02 juillet sur le site de la Pharmacie Centrale de Guinée situé à Maneah au lancement officiel de la campagne de distribution des kits sanitaires sur toute l’étendue du territoire national. Cette vaste opération de distribution de médicaments vise à améliorer la prise en charge des malades dans les structures sanitaires du pays.

OctroyéS par le gouvernement guinéen à travers le budget national de développement 2017 et l’appui des partenaires, ces kits vont servir à équiper les hôpitaux du pays. Ces nombreux kits sont composés notamment de combinaisons, de casques chirurgicaux, de tensiomètres et des mobiliers médicaux dont des tables opératoires, des lits de réanimation et des chariots.

Pour le Ministre de la santé, ces équipements et matériels chirurgicaux sont absolument nécessaires pour un meilleur fonctionnement des hôpitaux et l’amélioration de la qualité des soins.

« C’est un évènement important, parce que la santé de la population est une préoccupation qui tient à cœur le Chef de l’Etat. Il tient absolument à ce que ces équipements soient distribués dans tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et lors du dernier conseil des ministres, il m’avait suffisamment interpellé. Je lui avais dit que dans les trois ou quatre jours les premiers camions partiront. C’est une opération qui va couvrir toute la Guinée. On commence naturellement par la moyenne Guinée et ça sera le tour de la Haute Guinée et après la Guinée forestière. Tous les hôpitaux de toutes les régions administratives sont concernés. Ces équipements et matériels chirurgicaux sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement des hôpitaux et la qualité des soins donnés», a déclaré Dr Edouard NiankoyeLamah.

La Pharmacie Centrale de Guinée qui est chargée de ces opérations de distribution des kits médicaux, est suffisamment prête pour traduire en actes concrets la volonté du Chef de l’Etat.

« Après cette opération, le Ministère de la santé pourra dire qu’elle a pu approvisionner les structures sanitaires publiques du pays. Cela va en droite ligne avec la politique du président Alpha Condé. Et j’en suis convaincu que ces matériels pourront faire le bonheur des utilisateurs et la prise en charge sanitaire correcte des populations. Pour une fois en Guinée on a pu mobiliser des équipements sanitaires du pays pour les soins d’urgences et curatifs. Il est important de bien vouloir remercier Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, qui a bien voulu rendre possible cette opération, non seulement par l’acquisition mais aussi par la distribution », a remercié Dr

« Nous allons mener cette opération de bout en bout. Nous avons une équipe, les engins et le matériel qu’il faut », a rassuré Dr Moussa Konaté.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14