Pont de Linsan : La deuxième visite du ministre Naité sur le site…

Il était difficile de pratiquer la nationale Conakry-Mamou. Le pont de Linsan qui a cédé sous le poids de l'âge a obligé le Ministère des travaux publics à ouvrir un couloir d'urgence de passage (une déviation) en attendant la fin des travaux sur le pont dans les prochaines semaines.

Avec le manque de civisme de quelques usagers indélicats, les chauffeurs de camions en particulier, une longue file de véhicules s'est dressée depuis des jours sur les lieux. La circulation était impossible vu le désordre qui régnait dans cet endroit et le calvaire était immense.

En visite de chantier ce dimanche 01 Juillet 2018 sous une pluie battante, le Ministre des Travaux publics a mis l'occasion à profit pour faire une large sensibilisation auprès des usagers. C’était aussi l'occasion d'inspecter l'état de la déviation et de procéder à une séance de sensibilisation des usagers quant à la bonne conduite, la patience, le respect des consignes de déviation et la prudence. De 07h à 21h, le ministre et son équipe se sont transformé en véritable régulateur et ont ainsi mis fin à ce désordre.

L’ordre a été donné aux petits engins roulants de traverser en premier et après les gros porteurs. Cela a permis de fluidifier la circulation et les uns n’ont pas manqué de le signifier au ministre de passage en ces termes : « Nous vous sommes reconnaissants Monsieur NAITE, depuis toujours, nous n’avons jamais vu un ministre vivre avec nous ces instants. Nous souhaitons que ce pont finisse très vite »

L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE NOUVEAU PONT DE LINSAN

Engagés depuis plus de dix (10) jours, les travaux sur le pont de Linsan avancent en dépit des difficultés liées aux aléas climatiques et à l’urgence de la situation. L'espoir est immense quant au respect du délai d'exécution de l'ouvrage pour le bonheur des citoyens.

Le Ministre des travaux publics n'a pas manqué d’apporter son expertise. Il a prodigué d'ultimes conseils et a encouragé l'entreprise exécutante de respecter le délai.

Il s'est aussi montré très attaché à la qualité des travaux. Selon lui, il faut aller vite et bien.

RETOUR SUR QUELQUES OBSERVATIONS

Il est à souligner que, ce désordre enregistré sur les lieux est dû non seulement à l’incivisme, le manque de pardon et la vétusté de quelques camions à remorque souvent avec des pannes techniques ou par manque de batteries.

Le Ministre des travaux publics invite cependant, les usagers de la nationale Conakry-Mamou à être prudents, courtois, disciplinés et compréhensifs dans la circulation pour le bonheur de tous et de chacun avant la fin des travaux sur le pont de Linsan dans un bref délai.

La Cellule de Communication