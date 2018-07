Kindia : Une femme en grossesse décède dans l’enfer de Linsan…

CONAKRY-Une femme en grossesse est morte ce dimanche 1er juillet 2018 dans la sous-préfecture de Linsan, où des milliers de voyageurs traversent un véritable enfer depuis la chute du pont, il y a une dizaine de jours.

La victime en provenance de Kérouané (haute Guinée) venait à Conakry afin d’accoucher. Mais elle a trouvé la mort ce matin dans le bus qui l'amenait sur Conakry.

« Actuellement sur le pont de Linsan quand il pleut abondamment, les poids lourds ne peuvent pas passer, en plus on constate des eaux stagnantes partout autour du pont, nous souffrons vraiment. Ce matin à cause des interminables bouchons, une dame en état de famille a perdu la vie», a confié Aliou Sow un passager bloqué à Linsan depuis des jours.

Interpellé sur la perte en vie humaine survenue ce matin, Lansana Bangoura le sous préfet de Linsan a confirmé la nouvelle annonçant que le corps de la défunte a été transporté à Conakry.

« Oui une femme en état de grossesse est décédée, mais elle n’était pas en état de travail. Elle souffrait. Nous étions tous présents sur le lieu du décès. Même monsieur le ministre était sur place, nous avons pris quelques dispositions. Le corps de la défunte est dans un véhicule pour Conakry », a expliqué le sous-préfet de Linsan.

Aboubacar Sylla

Pour Africaguinee.com