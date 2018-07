Guinée : le pouvoir d’Alpha Condé menacé par une nouvelle crise...

CONAKRY-Le Pouvoir d’Alpha Condé risque de faire face à une nouvelle crise sociale. Et pour cause : l’augmentation des produits pétroliers irritent certaines structures syndicales qui expriment une opposition forte à cette mesure du Gouvernement.

Ce samedi 30 juin, les autorités guinéennes ont revu à la hausse les prix de tous les produits pétroliers, passant de 8000 à 10.000 GNF soit une augmentation de 2000 GNF. Cette mesure est entrée en vigueur ce dimanche 01 juillet. Mais la décision passe plutôt mal chez les défenseurs des travailleurs et consommateurs qui parlent d’une violation des accords signés. Face donc à cette mesure jugée unilatérale, les syndicalistes n’entendent pas rester inertes.

« Nous avons accueilli très mal cette augmentation des produits pétroliers. Nous ne sommes pas d’accord. On va se concerter demain (Lundi) pour voir quelles sont les dispositions à prendre. Puisque c’est en violation des accords qui sont signés. Les accords signés ont été violentés », a dénoncé Abdoulaye Sow, leader du syndicat des banques et assurances du pays.

Cette augmentation du prix du carburant était attendue depuis plusieurs semaines. Car les institutions de Bretton Woods ont recommandé au Gouvernement d’arrêter la subvention des produits pétroliers. La conséquence de cette rupture est connue. C’est l’augmentation directe des prix. Devant cette hausse, les syndicalistes déplorent une décision unilatérale des autorités et promettent de réagir.

« On devrait se concerter avant cette augmentation mais cela n’a pas été fait. C’est grave. On est fortement opposé à ça. Il faut que l’inter-centrale syndicale se réunisse, la FESABAG se réunira aussi. On verra qu’est-ce qu’il faut faire », prévient le secrétaire général de la FESABAG.

A suivre...

