Diakaria Koulibaly : "pourquoi nous avons augmenté le prix du carburant…" (exclusif)

CONAKRY- Qu’est-ce qui a poussé le Gouvernement d’augmenter le prix des produits pétroliers ? Alors que cette mesure des autorités guinéennes suscite de nombreuses réactions, le ministre des Hydrocarbures vient de donner des explications. Diakaria Koulibaly qui a accordé un entretien à Africaguinee.com a justifié cette décision par la flambée du prix du baril du pétrole sur le marché international.

« La flambée du baril se voit à l’international en longueur de journée. Pour le moment, le pétrole n’est pas encore produit en Guinée puisqu’on n’en a pas encore découvert. On importe. Les prix qui sont appliqués ici sont en fonction du prix à l’international. Le prix de 8000 GNF si vous regardez en mars 2015, le baril était entre 46 et 48 dollars, aujourd’hui, il est entre 77 et 78 dollars. A peu près, il y a 60% d’augmentation. On aurait pu faire (une augmentation) à 12.000 GNF comme c’est le cas au Sénégal ou 11. 500 en Côte d’Ivoire, mais le Gouvernement prend toujours une solution qui soulage la population. C’est pour ça qu’on est à 10.000 GNF », a indiqué le ministre Koulibaly qui s’est confié en exclusivité ce dimanche 1er juillet 2018 à Africaguinee.com.

L’augmentation du prix du carburant a eu un écho défavorable notamment au niveau des syndicats qui dénoncent une mesure unilatérale qui viole les accords. Une réunion d’urgence est annoncée ce lundi 02 juillet par les syndicalistes qui promettent déjà de réagir. Face au tollé, le Gouvernement promet des mesures d’accompagnement.

« Les syndicats seront concertés sur les mesures d’accompagnement parce qu’il faut détacher les deux. Le prix du carburant ne dépend de personne. C’est à l’international. Par contre quand le prix augmente, c’est normal que le Gouvernement et le syndicat se mettent ensemble pour convenir des mesures d’accompagnement qui protègent les revenus des ménages comme la dégradation du pouvoir d’achat », a annoncé le ministre des hydrocarbures, Diakaria Koulibaly.

