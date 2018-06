Guinée : le NDI à l’avant-garde de l’amélioration du processus électoral…

KINDIA-Des acteurs impliqués dans le processus électoral guinéen se penchent depuis ce vendredi 29 juin 2018 sur les manquements enregistrés lors des élections communales du 4 février dernier dans le pays. Cette initiative vise à contribuer à l’analyse du cadre électoral, tirer les leçons des élections passées et formuler des recommandations pour des reformes du processus électoral en République de Guinée.

Cette rencontre est organisée par le National Democratic Institute (NDI), dans la ville de Kindia, en collaboration avec le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation ainsi que la Commission électorale Nationale indépendante. Durant cette retraite, les acteurs vont examiner les ratées des élections communales du 4 février 2018, élaborer ensuite un cahier de propositions pour des réformes de la loi électorale dans le pays.

Les travaux de cette retraite axée sur la les Reformes électorales en Guinée ont démarré ce vendredi 29 Juin 2018 dans un réceptif hôtelier de la cité de légumes, sous les auspices du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

« Le NDI a cru bon de venir jeter un regard sur les élections communales du 4 février dernier en Guinée, c'est-à-dire la mise en place des conseillers communaux. Comme vous le savez, ces élections ont malheureusement connu des crises sérieuses quelques 48 heures après la fermeture des bureaux de vote. Cette rencontre de Kindia va donc permettre de jeter un regard pas seulement rétrospectif mais prospectif, par ce qu’l s’agit de voir, qu’est ce qui s’est passé et que faut-il voir ou entrevoir pour que véritablement qu’on aille sur le terrain de l’apaisement politique » ; a affirmé le Général Bouréma Condé.

Cette retraite de trois 3 jours regroupe une cinquantaine de personnalités et responsables impliqués dans les processus électoraux issus des institutions et organisations. Notamment la commission électorale nationale indépendante et ses démembrements, le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, la haute autorité de la communication, la cour constitutionnelle, les partis politiques , l’Assemblée Nationale, les organisations de la société civile, les medias , ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Parlant du contexte, il faut rappeler que des élections communales ont eu lieu en Guinée le 4 février dernier sur la base de la révision du code électoral adopté en février 2017 par l’Assemblée Nationale. Cependant, ces élections ont révélé que certaines dispositions du code électoral sont mal adaptées au contexte guinéen. A ce jour, les élus communaux ne sont pas encore installés alors que les élections législatives et présidentielles sont attendues. Cette retraite de Kindia vise donc à contribuer aux améliorations du cadre électoral pour l’organisation paisible des prochaines élections dans le pays.

Il faut aussi noter que la cérémonie d’ouverture de cette retraite a été aussi rehaussée de la présence de l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique en Guinée, qui dans ses propos a aussi invité l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée d’œuvrer pour la consolidation de la démocratie dans le pays.

« Il y a eu assez de progrès depuis 2010. Il y a eu les élections législatives, présidentielles et communales, chaque pays doit trouver des systèmes pour faire fonctionner son système de démocratie, dans tous les pays. Avec cette retraite nous voulons que tous ces acteurs se penchent sur les ratés de ces précédentes élections communales. Certes il y avait des irrégularités, mais nous devons tous nous battre pour améliorer notre système » a martèle Dennis Hankins.

Cette retraite se situe dans le cadre du programme d’assistance technique du NDI appuyé par l’Agence Américaine pour le Développement USAID. Le directeur résident du NDI a exprimé ses attentes par rapport à cette rencontre.

« Nos attentes, c’est que les parties prenantes guinéennes puissent convenir des principales reformes à entreprendre et les acter en terme de recommandations à transmettre aux autorités compétentes notamment le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation qui pourrait initier tout projet de reformes de loi mais aussi aux partis parlementaires qui peuvent transmettre ça en terme de propositions des lois », a précisé Paul AMEGAKPO.

Durant les travaux , les participants examineront aussi la perception des citoyens sur les processus politique et électoral en Guinée, les principaux enseignements tirés de l’organisation des précédentes élections communales, les principes de base juridique des dialogues politiques en démocratie, la participation des femmes , des jeunes et d’autres membres de la société marginalisés dans les élections, les éléments d’améliorations du code électoral.

Depuis Kindia, Aboubacar Sylla

Pour Africaguinee.com