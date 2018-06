Fraude au Bac : le Ministre Mory Sangaré brise le silence (exclusif)

CONAKRY-Il y aurait-il eu des cas de fraudes lors de l'examen du Baccalauréat Unique session 2018 ? Le Ministre de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, Mory Sangaré vient de briser le silence.

Cette année près de 100 mille candidats affrontent le Bac. Mais depuis le début de l’examen le mercredi 27 juin 2018, certains citoyens dénoncent des fuites de sujets et de l’utilisation de Messenger, l'application de la messagerie Facebook pour frauder.

« Après avoir lancé le sujet, il y a eu un voyage de photographie. Cela n’est pas une fuite. Il y a des gens qui ne sont pas contents qui souvent après qu’on ait distribué le sujet aux candidats ont accès au reste. Donc, ils peuvent balancer des choses comme ça dans le but de nuire. Il faut bien analyser les photos qui circulent sur les réseaux aucune heure et date ne sont indiquées. Le candidat a au moins cinq minutes pour faire un tel travail. Tout cela amène des doutes sur la déclaration des uns et des autres. C’est une histoire, chaque fois qu’il y a examen en Guinée, il y a toujours des gens qui sont prêts à faire des racontars. On n’a pas l’intention de vous contredire mais le peu d’expérience que nous avons-nous amène à dire que pour l’instant les gens veulent seulement nous déstabiliser », a martelé Mory Sangaré.

Toutefois, le ministre menace ces auteurs. « Si j'identifie ces personnes je les mettrai aux arrêts. Puisqu’il y a des images qui sont en train de circuler, cela veut dire qu’il y a des auteurs ».

Batterie de mesures contre les fraudes….

« Il y a des dispositions administratives qui gèrent tous ce que les gens sont en train de déclarer. On ne déclare pas quelqu’un admis comme ça, il y a toute une procédure de suivi des copies, des notes jusqu’à la proclamation des résultats. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c’est interne. Soyez tranquille ce qu’ils disent ne peuvent pas passer. Dès qu’on trouve un élève avec un téléphone, il est renvoyé avec le surveillant. Cela veut dire que ce n’est pas aisé pour un candidat d’utiliser son téléphone », a déclaré le Ministre Mory Sangaré.

Selon lui, lors du déroulement des épreuves du Baccalauréat, la Direction Communale de l’Education de Matoto a dépisté des étudiants qui se sont substitués aux candidats.

« Ils ont renvoyé des candidats et des surveillants. Tout cela dans la rigueur et dans le cadre de la tolérance zéro », a rassuré le ministre.

