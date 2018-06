Guinée : Ecobank lance un nouveau club d’affaires pour les entreprises

CONAKRY-La banque panafricaine, Ecobank a lancé ce mercredi 27 juin 2018 à Conakry un nouveau club d’affaires dénommé ‘’Emerald Business Club’’. Cette initiative vise à accompagner des petites et moyennes entreprises et les sociétés locales africaines, pour une contribution à la croissance économique, a appris africaguinee.com.

En Guinée, Ecobank a identifié une centaine d’entreprises locales opérant dans divers secteurs d’activités. Elles ont été choisi sur la base de leur histoire, leur réputation, leurs performances financière et opérationnelles et leurs perspectives. Ce club d’affaires est créé dans toutes les filiales d’Ecobank présents dans une trentaine de pays de l’Afrique subsaharienne. Les entreprises africaines vont se mettre en réseau et auront des meilleurs avantages d’accèsaux services d’Ecobank. La banque leur accordera un programme de financement et un renforcement des capacités adapté à leurs besoins.

Pour le Directeur Général Adjoint d’Ecobank Guinée,Boubacar Diallo, le projet Emerald vise à sélectionner une brochette de clients champions et qui seront traités comme l’Emeraude : la pierre précieuse.

Sur les critèresd’adhésion, Monsieur Boubacar Diallo parle des clients qui ont une réputation et qui travaillent avec Ecobank depuis quelques années. « C’est un club dynamique qui évoluera avec les structures championnes», a déclaré Boubacar Diallo.

Concernant les opportunités, le directeur de la Banque Commerciale d’Ecobank Guinée, Souleymane Bah a souligné que le pays a une forte dynamique d’entreprenariat et beaucoup d’entreprises se développent, c’est pourquoi elle s’engageà accompagner les sociétésqui ont marqué leurs présences dans l’économie guinéenne.

« Ces entreprises, on va les intégrer, les mettre dans un groupe privilégié qu’on appelle Emerald. Donc, il faut leur donner des conditions tarifairesavantageuses et la qualité de service qui passe en moyenne sur le marché. Il faut que ces entreprises soient mises en réseau pour qu’elles partagent et communiquent afin qu’elles puissent prospérer », a expliqué Souleymane Bah.

De son côté, le Représentant de l’Agence des Promotions, Investissements Privés de Guinée, Aliou Souare a affirmé que son entreprise appui l’entreprenariat et ils ont répertorié parmi les entreprises dynamiques pour faciliter l’accès aux financements.

Plusieurs chefs d’entreprises qui évoluent depuis de nombreuses années avec Ecobank ont apprécié ce club d’affaires qui s’investit pour la promotion de l’entreprenariat en Guinée.

Bah Aïssatou

Pour africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14