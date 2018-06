Entrepreneuriat : 100 jeunes diplômés sans emploi outillés par le BoCeJ…

CONAKRY- Afin de renforcer l’employabilité des jeunes et faciliter leur insertion dans le monde du travail, le département en charge de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes à travers le Fonds National d’Insertion des Jeunes (FONIJ), a procédé à la remise d’attestations à 100 jeunes diplômés sans emplois formés dans le domaine de l’entrepreneuriat, ce vendredi 29 juin 2018, a constaté Africaguinee.com.

Placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse, cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Education à l’Emploi » composante 2 du projet Booster les compétences pour l’Employabilité des Jeunes (BoCEJ). Ledit projet est piloté par l’AGUIPE (agence guinéenne pour la promotion de l’emploi) et le FONIJ.

Ainsi à l’issue d’une sélection parmi 3000 inscrits, 100 jeunes ont bénéficié d’une formation après décantation. Au terme de cette phase 25 jeunes porteurs de meilleurs projets ont été retenus pour suivre une formation intensive de 8 semaines qui aboutira à la sélection de 10 meilleurs plans d’affaires dont les porteurs vont être accompagnés durant 12 mois par le biais de l’incubation.

Mouctar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, présent à cette cérémonie de remise s’est dit satisfait de voir des jeunes entreprendre afin d’avoir de l’emploi et à être eux-mêmes des employeurs.

‘’ Ces jeunes doivent être soutenus, encadrer et orienter vers des pistes de financement. Notre ministère est en train de travailler sur tout le parcours de prise en charge du jeune en terme de savoir-faire, en terme de savoir être, en terme d’éducation financière et d’opportunité et de financement . Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du BOCEJ pour booster les compétences des jeunes. L’emploi des jeunes constitue une priorité pour le gouvernement sous l’impulsion du chef de l’Etat qui met les jeunes au cœur de sa stratégie de développement. Donc pour nous, cette cérémonie est importante et nous allons continuer avec les partenaires techniques et financiers avec des banques même de la place pour leur demander d’accepter d’accompagner cette couche dans la formation et dans l’emploi. C’est ce qui va permettre aux jeunes de s’épanouir, de participer au développement économique du pays’’ a déclaré le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.

Hassane Dieng, spécialiste en éducation à la représentation de la Banque Mondiale en Guinée a rappelé pour sa part que son institution finance ce projet qui est une initiative du gouvernement guinéen qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion dans le monde du travail.

‘’ Etant une institution d’appui au développement, nous finançons ce projet là sur la base de la requête du gouvernement guinéen. Cette cérémonie sur le volet de l’entrepreunariat dans le cadre de la composante 2 du projet qui vise à assurer la formation en trois étapes des jeunes guinéens enclins à pouvoir entreprendre’’ a expliqué l’expert de la Banque Mondiale.

Sur financement de l’IDA, du Groupe de la Banque Mondiale à hauteur de 20 millions de dollars américains pour une durée de six ans, ce projet vise 18 jeunes en formation initiales (professionnelle et universitaires) et de plus de 2800 jeunes diplômés sans-emplois soit au total 20. 000 jeunes.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13