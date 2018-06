Une femme laisse pousser sa barbe, on la félicite pour son courage

Parce qu'elle avait honte, cette jeune Américaine de 26 ans a rasé son visage pendant 15 ans.

C'est en suivant le mannequin britannique Haraam Kaur, qu'elle a pris la décision de laisser tomber son rasoir et de parler au grand jour de sa maladie. Nova Galaxia a découvert qu'elle était atteinte du syndrome des ovaires polykystiques au début de son adolescence. Cette pathologie touche 5% des femmes en âge de procréer. Elle affecte les ovaires et limite l'ovulation, ce qui réduit les chances de tomber enceinte. Elle provoque également un excès d'androgènes, les hormones masculines, ce qui a pour conséquence d'augmenter la pilosité.

Ses amis l'aiment pour ce qu'elle est

Pendant des années, Nova Galaxia a gardé sa maladie secrète. Ce n'est que récemment qu'elle a découvert que ses amis l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment et non pour son apparence. Depuis son passage à la télé, dans une matinale américaine, la jeune femme reçoit les félicitations des téléspectateurs. Ils admirent son courage et certains hommes lui ont même dit qu'ils étaient jaloux de la qualité de sa barbe.

Elle reprend confiance en elle

En 2012, Nova Galaxia a rencontré Ash Byrd, un mannequin qui ne se définit pas comme un homme ou une femme. Leur relation lui a redonné confiance en elle et elle s'assume désormais pleinement avec sa barbe. Elle a même lancé sa propre chaîne YouTube où elle parle de beauté et donne des conseils pour bien entretenir sa barbe.

Daily Mail