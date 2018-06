Romelu Lukaku, le repos avant de briller pour la phase finale ?

Deuxième meilleur buteur du Mondial, à égalité avec Cristiano Ronaldo (4 buts) et à une unité seulement d’Harry Kane (5 buts), Romelu Lukaku pourrait se reposer face à l’Angleterre avant de prendre la main sur le classement des buteurs.

Existera-t-il un match dans le match entre la Belgique et l’Angleterre ? Les deux formations, qui marchent sur le Groupe G, s’affrontent jeudi pour la place de numéro 1, une position normalement préférentielle pour récupérer un adversaire jugé plus faible pour les 8es de finale. Alors que les deux équipes sont à égalité de points, Roberto Martinez, le sélectionneur de Diables Rouges, a confié qu’il allait sûrement procédé à une large revue d’effectif pour faire reposer les organismes. « Aligner dix joueurs de champs différents est une option. On a la chance de disputer ce match en pensant aussi en prochain, le huitième de finale. Ce serait dommage de ne pas en profiter » explique-t-il dans une conférence de presse, lui qui pourrait mettre au repos De Bruyne, Meunier, Vertonghen, menacés de suspension en cas de nouveau carton. « Ce serait un manque de professionnalisme de les faire jouer. Je ferai l'équipe en fonction de ça mais aussi de l'état de forme. Je sais que beaucoup de Diables ont envie de jouer contre les Anglais qu'ils connaissent si bien en Premier League mais le collectif passera avant. Et ça ne sera un problème pour personne. On a tous un objectif commun dans ce tournoi ».

Invité à donner des nouvelles de Romelu Lukaku, touché au genou, le sélectionneur s’est contenté de se montrer rassurant, sans pour autant en dire davantage. L’attaquant de Man United, qui a été brillamment remplacé par Michy Batshuayi face à la Tunisie (victoire 6-2), pourrait ainsi débuter sur le banc, malgré la lutte à distance avec Harry Kane, le leader de l’Angleterre meilleur buteur du Mondial.

Mais pour Vital Borkelmans, l’assistant du sélectionneur national Marc Wilmots, cette confrontation face aux Anglais doit offrir au technicien des réponses pour constituer son équipe face à des adversaires plus redoutables. « Il s’agira d’un test non seulement pour les Belges, mais aussi pour les Anglais. Ce sera un match fantastique. (…) Je suis particulièrement curieux de savoir s’ils vont mettre la pression aux Anglais » confie-t-il à Bwin. « Je ne l’ai pas assez vu pendant leurs matchs, alors que c’est crucial. S’ils ne le font pas, ils en seront punis non seulement contre l’Angleterre, mais aussi contre les adversaires de plus gros calibre à la manche suivante ». Voilà tout l’enjeu de Roberto Martinez, qui va composer avec une équipe remaniée. Mais, pour le prochain tour, le sélectionneur devrait alors compter sur des titulaires frais et en très bonne forme. Et avec l’excellent début de Mondial de Romelu Lukaku, déjà auteur de 4 buts, cela pourrait offrir de belles perspectives aux Belges, sérieux outsider pour le Mondial. Mis en confiance par José Mourinho à Man United (27 buts en 51 matchs), le natif d’Antwerpen a de sérieuses chances, de son côté, de finir meilleur buteur de la compétition et de s’inscrire comme l’un des meilleurs attaquants du moment.

