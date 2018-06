Hausse du prix du carburant : une structure syndicale hausse le ton...

CONAKRY-L’augmentation annoncée du prix du carburant à la pompe continue de susciter des réactions dans le pays notamment dans le monde syndical.

La FESABAG ( le syndicat des banques et assurances de Guinée, ndlr) vient de hausser le ton et menace d’user de tous les moyens légaux pour défendre le droit des travailleurs et des consommateurs.

Cette structure syndicale exige également la libération d’Aboubacar Sidiki Mara, le syndicaliste qui a été condamné ce jeudi 28 juin 2018 par la justice guinéenne pour incitation à un attroupement non-armé.

Lisez la déclaration qui est parvenue à notre rédaction…