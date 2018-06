GAC a achevé 50% de la construction de son projet de mine de Bauxite

Guinea Alumina Corporation (GAC) SA, un acteur majeur du secteur minier en Guinée, vient d’annoncer que sonprojet de développement d’une mine de bauxite et ses infrastructures d’exportation connexes, a atteint 50% de son objectif de réalisation.

Plus de 4000 employés travaillent actuellement sur le projet, dont 90% sont de la région de Boké, qui, représente un investissement d’environ 1,4 milliard de dollars. Les premières opérations d’exportation de bauxite sont prévues pour le second semestre 2019.

Lorsque le niveau maximal de rendement sera atteint, le projet devrait permettre la production de 12 millions de tonnes de bauxite par an.

GAC est une filiale en propriété exclusive d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des entreprises de production d’aluminium les plus importantes au monde. Le projet GAC est l’un des plus grands projets d’investissements minier en Guinée depuis ces quarante dernières années, et il fournira une nouvelle source d’approvisionnement en bauxite sur le marché international.

La bauxite est le minerai duquel l’aluminium est dérivé. La Guinée détient plus de sept milliards de tonnes de bauxite, ce qui représente un peu plus du quart des ressources planétaires. Une grande partie de la bauxite guinéenne est considérée comme étant l’une des meilleures au monde.

La concession minière de GAC occupe une surface de plus de 690 km² et renferme l’un des plus larges gisements de bauxite de Guinée. Elle se situe dans la régionde Boké, à proximité de mines déjà existantes, exploitées par d’autres compagnies minières.

La bauxite est localisée à la surface de plateaux de basse altitude, dans la concession minière. L'extraction sera réalisée par forage et dynamitage, dans des fosses à ciel ouvert, sur des plateaux exploités et remis en état progressivement pendant la durée de l'opération minière.

La bauxite extraite sera transportée par voie ferrée vers le port de Kamsar, à 70 km de là, sur les réseaux ferroviaires existants et déjà empruntés par les autres compagnies minières de la place. GAC est en train de construire deux plateformes (pour le chargement et le déchargement de la bauxite)qu’elleva raccorder à ses lignes de chemin de fer déjà existantes.

Au port, un convoyeur transportera la bauxite sur une distance de 5.3km,pour être ensuite chargé sur des barges. Kamsar est située sur la rivière Nunez, à 17 km de la haute mer, ce qui la rend inaccessible aux grands navires.Le minerai sera transporté jusqu’au navire en haute merpour être ensuite exporté.

Comme déjà mentionné, 90% des employés travaillant sur le projet GACsont de la région de Boké, ce qui reflète le fort engagement de GAC pour la région. En tant que société responsable, GAC investit également dans le soutien aux communautés vivant à proximité de la mine, en ouvrant des dispensaires de santé, en installant des puits d’eau potable, en construisant des écoles, en prodiguant des cours d’alphabétisation et des formations professionnalisantes à la population locale, et en soutenant le développement agricole.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonnes par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.