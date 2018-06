Cotonou : ouverture de la 21ème session du Comité intergouvernemental des experts de l’Afrique de l’Ouest

COTONOU- La 21eme session du Comité intergouvernemental des experts de l’Afrique de l’ouest s’est ouverte ce mercredi 27 juin 2018 dans la capitale béninoise.

Placée sous l’égide de la Commission Economique pour l’Afrique à travers son bureau sous régional de l’Afrique de l’Ouest, cette 21èmesession a pour thème : « Intégration régionale en Afrique de l’Ouest : Nouveaux défis et perspectives ».

A l’entame des travaux, il est tout d’abord revenu au Président de la 20èmesession Comité intergouvernemental des experts de l’Afrique de l’Ouest de dresser un petit bilan de leurs activités. Le Burkinabé Souabou Diallo a a cité entre autres la publication de sept profils pays, la publication d’un rapport sur les financements innovants pour la transformation structurelle des économies africaines, ainsi que la tenue d’une série de dialogues politiques de haut niveau sur des questions pertinentes de développement économique.

Souabou Diallo n’a pas manqué de remercier la Commission Economique pour l’Afrique à travers son bureau sous régional basé à Niamey, pour les efforts fournis pour l’organisation de cette 21èmesession. Avant de terminer, il a également noté avec satisfaction les efforts fournis par les Etats membres dans la mise en œuvre des recommandations de la 20èmesession du Comité intergouvernemental des experts de l’Afrique de l’Ouest.

Pour le Directeur du Bureau sous régional de l’Afrique de l’Ouest de la CEA, le choix du thème de la 21èmesession du Comité intergouvernemental des experts n’est pas fortuit. Il résulte des dynamiques en cours dans la sous région ouest africaine.

« Premièrement, les tentatives en cours d’élargissement de la CEDEAO à de nouveaux membres, porteuses d’opportunités certes avec l’élargissement du marché sous régional, mais également de défis et d’incertitudes quant aux implications au plan politique, commercial, social, culturel, sanitaire, etc...

Deuxièmement, notre continent vient d’inaugurer une nouvelle ère avec le lancement officiel de la Zone de libre échange continentale africaine (…). Notre sous-région sera à l’évidence impactée par cette nouvelle donne dans les relations entre pays », a rappelé Dr Dimitri Sanga.

Le Directeur du Bureau de l’Afrique de l’Ouest de la CEA rappellera également que nous sommes à 18 mois de l’échéance de la monnaie unique sous régionale.

Rappelant au passage toutes les potentialités dont regorge la sous région ouest-africaine, Dr Dimitri Sanga a plaidé pour une accélération des cadences de transformation et d’industrialisation, en vue de générer plus de valeur ajoutée, plus d’emplois et en conséquence pour rendre la croissance plus inclusive et résiliente.

Au cours des trois jours de travaux, les membres du Comité intergouvernemental des experts de l’Afrique de l’Ouest aborderont plusieurs thèmes. Ils se pencheront par exemple sur les implications du potentiel élargissement de la CEDEAO et la ZLECA ; La CEA fera également une présentation sur ses initiatives continentales.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre d’Etat béninois en charge du Plan et du Développement, a souligné que l’objectif de la rencontre de Cotonou est de débattre des récentes évolutions enregistrées au niveau des différentes dimensions de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest, d’en identifier les principaux défis et leviers afin de lui donner une nouvelle dimension. Le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE insistera sur le fait que le contexte régional ouest africain reste marqué par certains faits socio-économiques qui interpellent leurs Etats et qui appellent leur attention sur le processus d’intégration régionale.

Au terme des travaux qui prendront fin ce vendredi 29 juin 2018, un rapport sera produit par la Commission Economique pour l’Afrique à travers son bureau basé à Niamey.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Journaliste CEA (Bureau sous régional de l’Afrique de l’Ouest)

Depuis Cotonou

Pour Africaguinee.com