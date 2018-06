Guinée : Alpha Condé fait une demande aux sages du Foutah…

LABE-Le Président guinéen Alpha Condé qui poursuit sa tournée dans les principales villes de la moyenne Guinée a fait une demande aux sages du Foutah. Le Chef de l’Etat invite les érudits de cette région très ancrée dans l’islam à croire en l’avenir de la Guinée et d’œuvrer en priant pour le calme dans le pays.

Il demande aussi aux sages du Foutah de s’impliquer dans la sensibilisation des femmes afin qu’elles adhèrent aux programmes des MUFA dont l’objectif est de diminuer la pauvreté dans le pays.

« Les MUFA sont faites afin de permettre à toutes les femmes qui n’ont pas de moyens d’être accompagnées. Il faut qu’on fasse un effort de sensibilisation non seulement à l’égard des femmes de la commune mais aussi des sous-préfectures. Car, notre objectif est d’encourager les femmes à développer l’agriculture et l’élevage. La dernière fois, je vous ai donné 100 millions, aujourd’hui, je vais vous donner 300 millions GNF (…). Les jeunes je vais mettre 100 millions à votre compte pour obliger à cotiser. Elhadj (Bano), il faut que vous aidiez à sensibiliser afin que les femmes adhèrent. Puisque si elles adhèrent, on peut les accompagner pour développer leurs activités. Mais si c’est quelques femmes seulement, on ne peut pas diminuer la pauvreté. L’objectif de ce programme c’est de diminuer la pauvreté », a invité Alpha Condé de passage à Pita.

A deux ans de la fin de son dernier mandat, Alpha Condé affiche une volonté de transformer les secteurs névralgiques de l’Economie (Mines, agriculture, élevage, artisanat…) et continue d’arpenter les régions du pays. Il ne manque de promesses pour convaincre ses concitoyens.

Pour réussir son pari, le Chef de l’Etat veut surtout impliquer les femmes et les jeunes auxquels il a dédié son mandat. Mais il faut tout de même ajouter un bémol à cette dédicace. Car la faible représentativité de ses deux couches dans son gouvernement montre un certain antagonisme entre le discours et les actes. Même si en ce qui concerne les femmes, Alpha Condé inaugure des structures de micro-finances pour favoriser leur autonomisation. Ce mardi, le Chef de l’Etat est attendu à Mamou.

Diallo BOUBACAR 1

Pour Africaguinee.com

