Accusations de Sékouba Konaté contre Cellou Dalein : Bah Oury tranche !

CONAKRY- Face aux accusations faites par l’ancien Président de la transition guinéenne contre plusieurs acteurs politiques dont Cellou Dalein Diallo qui lui aurait « soudoyé » lors de la présidentielle de 2010, Bah Oury vient de réagir.

Alors qu’il était très proche du candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinéen en tant que premier vice-président du parti, Bah Oury vient à son tour de faire des révélations sur cette page qui a marqué l’histoire politique guinéenne.

Contacté par un journaliste de notre rédaction, Bah Oury a indiqué que seuls Cellou Dalein et son directoire de campagne dirigé à l’époque par Dr Fodé Oussou Fofana, pourraient répondre aux accusations du Général Sékouba Konaté.

‘’ Moi Bah Oury, premier vice-président du part,i n’était pas membre de ce directoire de campagne et n’était pas un proche de Cellou Dalein Diallo. De ce point de vue donc je ne suis pas informé des dessous de l’action de la campagne de Monsieur Cellou Dalein Diallo à cette période. Ma responsabilité et ma tâche m’indiquaient de mobiliser et d’organiser le parti pour apporter tout son concours au candidat qui était le nôtre. Etant le candidat de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo avait un directoire de campagne. Ensuite pour la clarification, j’ai toujours attiré l’attention de Elhadj Cellou sur les agissements du président de la transition de l’époque qu’était le Général Sékouba Konaté et j’étais très restrictif par rapport à beaucoup de situations que je considérais peut appropriées’’, a laissé entendre l’ancien Ministre de la réconciliation nationale, avant de rappeler la ‘’rixe’’ qui avait eu entre lui et le Général Sékouba Konaté au domicile de l’actuel chef de file de l’opposition.

‘’ Face à mon attitude, au mois d’octobre 2010 j’ai été agressé par le Général Sékouba lui-même dans la cour de Cellou Diallo. De ce point de vue, le candidat de l’UFDG n’a pas daigné lever le petit doigt pour protester contre cette attitude’’, a regretté Amadou Oury Bah.

Selon Bah Oury, il n’y a aucun doute que Cellou Dalein avait perdu les élections de 2010 du moment où lui même l’avait reconnu dans une interview.

‘’Après même l’élection présidentielle, l’échec du candidat a été effectif après son interview dans un media étranger au mois de Novembre 2010 à partir de Dakar. Il disait que le Général Sékouba Konaté a correctement fait son travail (…), donc à partir de là, aux militants de l’UFDG à l’opinion nationale de saisir la portée de cette déclaration huit ans après pour tenter d’expliquer pourquoi l’UFDG a échoué en 2010’’ a rappelé Bah Oury .

Après une sortie médiatique, l’ancien président de la transition en Guinée entre 2009-2010 ‘’impute’’ aux anciens candidats de l’époque de lui avoir donné de l’argent pour avoir ses faveurs au terme de la présidentielle remportée à l’époque par Alpha Condé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13