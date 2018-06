Hausse du prix du carburant : Ousmane Gaoual jette un pavé dans la mare…

CONAKRY-Alors que le Gouvernement envisage de revoir à la hausse le prix des hydrocarbures, le député de l’opposition, OUSMANE GAOUAL DIALLO, prévient sur les risques d’une telle mesure sur la vie des populations. Si le parlementaire avoue que l’Etat guinéen fait face à des difficultés de trésorerie, il impute cette responsabilité à la mauvaise gestion de recettes par le Pouvoir d’Alpha Condé. Le conseiller politique de Cellou Dalein Diallo s’est confié à notre rédaction. Lisez…

AFRICAGUINEE.COM : Sur recommandation des Institutions de Bretton Woods, le Gouvernement envisage d’augmenter le prix du carburant à la pompe dans les prochains jours. Que pensez-vous de cette mesure ?

OUSMANE GAOUAL DIALLO : C’est vrai qu’aujourd’hui il faut le reconnaitre, il y aune difficulté de trésorerie. L’Etat guinéen est en situation de faillite financière, ce n’est pas un secret. Mais c’est une faillite qui a été encouragée par la corruption et l’impunité que le pouvoir de Monsieur Alpha Condé et son parti le RPG ont ancré dans la culture guinéenne, ça ce sont les constats.

Maintenant parmi les solutions qu’ils avaient envisagées ce sont les augmentations des taxes douanières et les taxes à l’importation même des produits de premières nécessités, cela a suffisamment éprouvé les ménages guinéens. Maintenant il a été recommandé au gouvernement guinéen une augmentation du prix des hydrocarbures qui partirait entre 1000 et 1500 GNF sur le litre et donc qui nous amènerait à 9500 le prix du litre. C’est donc une mauvaise solution face un problème réel.

Aussi longtemps que notre pays n’aura pas pris des dispositions pour mettre au trésor public les recettes de l’Etat, que toutes les entreprises qui sont assujetties à la collecte des recettes puissent être répertoriées et reversées au trésor public, nous ne pourrons pas réunir les ressources. En guise d’exemple, si vous prenez l’ARPT qui mobilise des centaines de milliards et qui échappe au budget national (…), c’est-à-dire que tout l’argent de cette agence n’est pas répertorié comme des recettes de l’Etat. Récemment lorsqu’ils ont débarqué le directeur de l’OGP, l’on s’est rendu compte que c’est un office qui peut faire des recettes de plusieurs centaines de milliards. Mais dans le budget national il ne contribue pas à la mobilisation des recettes de l’Etat. Vous avez aussi d’autres entreprises minières comme AREDOR qui extrait au sous-sol de ce pays d’immenses quantités de richesse sans que cela ne donne lieu à des reversements de recettes au trésor public.

Donc le premier problème, c’est la mobilisation des recettes réelles que les entreprises et les institutions réalisent au nom de l’Etat malheureusement cet argent échappe au trésor public. Il est utilisé à des fins de détournement de l’argent de l’Etat. Le second problème, si le gouvernement ne mise que sur l’augmentation des coûts de la vie des populations pour faire face à cette saignée financière qu’il a organisée, je dis attention puisque c’est une mauvaise solution qui d’ailleurs à court terme ne peut pas répondre à l’attente des guinéens afin de faire face aux difficultés qui assaillent le pays.

Il faut que le gouvernement comprenneque toute augmentation des hydrocarbures dans le pays peut avoir une incidence réelle sur le panier de la ménagère et sur le pouvoir d’achat des populations. Il faut faire attention et ne pas provoquer les guinéens au moment où tout le monde recherche l’accalmie. Je pense que les syndicats ne resteront pas indifférents, lespartis politiques feront leur devoir d’information et surtout les responsables de cette saignée financière qui fait que notre pays aujourd’hui est en situation de faillite.

Il faut signaler aussi qu’il y a de nombreux ministères qui n’ont touché aucun centime du budget voté pour eux depuis janvier dernier. C’est quelque chose d’incroyable ! Lorsqu’un ministère ne touche pas de l’argent pour qu’il puisse faire face ne serait-ce qu’au minimum des programmes qu’il s’est doté pour le bien-être des populations. C’est quelque chose qui nous interpelle et qui exige de l’Etat plus de responsabilité et d’éviter des solutions à court terme et rapide d’augmentation de tel ou tel prix pour juste faire face à cette urgence. Il faut reformer l’Etat en profondeur (…)

La réforme de l’Etat exige deux choses : il faut tout d’abord réduire le train de vie de l’Etat, le président lui-même a fait assez de voyages que j’ai dénoncé au cours de son magistère où il a effectué 140 voyages. Quand vous imaginez que chaque déplacement du président Alpha Condé donne lieu à un décaissement de près de 300 milles dollars (…), c’est vraiment énorme pour un pays. Certes depuis Février de cette année il ne sort pas beaucoup mais le premier ministre Kassory prend le train. Bien-sûr il était le promoteur de certains voyages de Alpha condé et maintenant il est chef de gouvernement, forcement il prend le relai.

Il faut aussi réduire le coût de fonctionnement de l’Etat, il y a assez de véhicules de luxe qui sont mis à la disposition de tout le monde, l’on donne aux imans, aux ministres, aux courtisans. Donc tout cet argent échappe à l’investissement et l’amélioration des conditions de vie des populations. Avant de dire aux citoyens de serrer la ceinture, l’Etat même doit montrer l’exemple en réduisant le cout. Nous avons dénoncé en son temps en disant que la présidence de la république c’est 500 milliards gnf chaque année. La moindre institution peut dépenser presqu’au tant.

A suivre…

Propos recueillis par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112