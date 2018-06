Urgent : crash d’avion signalé à Kindia… (plusieurs victimes)

KINDIA-Un avion a fait un crash ce dimanche 24 juin 2018 à Kindia, ville située à 135 kilomètres de la capitale guinéenne Conakry.

L’appareil s’est écrasé dans la sous-préfecture de Souguéta, district de Kalaya. Pour le moment on ne connait pas le nombre de passagers ni leur identité, les membres de l’équipage non plus.

Une autorité locale qui a été contactée par un journaliste d’Africaguinee.com a cependant confié que quatre corps ont été sortis de l’avion qui a fait le crash. Ils seraient tous des expatriés.

La provenance et la destination de l’avion EAGLE-AIR restent pour le moment inconnues. Il aurait heurté un arbre avant de s’écraser dans un ravin.

D’autres sources nous ont confié qu’il y avait un peu de brouillard dans la zone. L’endroit où il y a eu le crash se situe à 80 kilomètres de Kindia.

Nous y reviendrons.

