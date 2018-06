Crash d’un avion à Kindia : Qui sont les victimes ?

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen vient d’apporter des précisions sur le crash d’avion survenu ce dimanche 24 juin 2018 à Kindia. Par la voix d’Aboubacar Sylla, porte-parole du Gouvernement également ministre des Transports, l’exécutif guinéen précise que les victimes sont les deux pilotes, un allemand et un cap-verdien et deux techniciens, un polonais et un guinéen.

A ce propos, nous vous proposons de lire ce communiqué qui vient de nous parvenir.

Conakry le 24 Juin 2018 - Le Ministère des Transports a le regret d'informer le peuple de Guinée de l'accident d'un avion de la compagnie privée EAGLE AIR SA. L'accident est survenu ce jour dimanche 24 Juin 2018 aux environs de 10 heures 30 minutes dans la préfecture de Kindia sous-préfecture de SOUGUETA, district de YELEYA, secteur KALAYA.

L'avion qui a décollé de Conakry à 10 heures 01 minute à destination de LERO où il était attendu à 11 heures 41 minutes avait à son bord quatre (4) personnes dont deux (2) pilotes : un Allemand et un Cap-Verdien et deux (2) techniciens : dont un Polonais et un Guinéen tous décédés dans l'accident.

A cette douloureuse occasion, Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre des Transports présente au nom du Chef de l'Etat, du Premier Ministre Chef du Gouvernement, et de l'ensemble du Gouvernement ses condoléances les plus attristées au peuple de Guinée, aux familles éplorées et à la compagnie EAGLE AIR.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports saisit cette occasion pour remercier les autorités et les populations de la sous-préfecture de SOUGUETA pour les efforts déployés afin de retrouver rapidement les corps des victimes.

Des informations complémentaires feront l'objet d'autres communiqués. Une commission d'enquête technique a été mise en place pour déterminer les causes de l'accident.

Le Ministre d'Etat, Ministre des Transports.

Aboubacar Sylla