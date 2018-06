Promo MOMO Challenge de MTN : les heureux gagnants ont reçu leurs cadeaux…

CONAKRY- La société de téléphonie mobile, MTN Guinée fait encore des heureux en ce mois de juin 2018 ! Ce jeudi, 21 juin 2018 MTN-Guinée a procédé à la remise des cadeaux aux gagnants de la promo MOMO Challenge, a constaté Africaguinee.com.

Lancé au mois de Mars 2018, MTN MoMo Challenge vise à récompenser les gérants des kiosques Mobile Money ayant fait la plus grosse progression ou la plus forte croissance dans leurs transactions.

Aminata Berété, Directrice générale de MTN Mobile Money, lors de cette remise a tout d’abord indiqué que l’objectif de cette promo MTN MoMo challenge est d’amener les partenaires de points de ventes MTN à faire de grandes transactions.

‘’ Tout agent qui fait des dépôts ou des retraits d’argents, nous regardons à la fin du mois celui qui a la plus forte progression pour une récompense. Cette promo a commencé au mois de Mars et cela va continuer jusqu’en décembre de cette année. Nous avons remarqué qu’il y a une forte croissance et de l’engouement sur notre chaine de distribution. Nous sélectionnons pour chaque mois une vingtaine de gagnants sur plus de 2000 participants. Nous offrons de l’argent liquide, des Smartphones et des motos pour ceux qui ont fait plus de transactions’’ a précisé la directrice générale de MTN Mobile Money.

Par ailleurs, madame Aminata Berété spécifie qu’il y a des personnes qui ont beaucoup joué, mais qui n’ont pas eu la plus forte croissance. ‘’ Parmi le lot, on a plus de 2000 participants et quand même il y a une vingtaine de personnes qui ont une forte croissance qu’on a sélectionné et à qui on remet ces cadeaux’’ a-t-elle indiqué.

Mohamed Cissoko, un des heureux bénéficiaires de la moto de marque TVS qui constitue le gros lot de la promo MTN MOMO Challenge a laissé exploser sa joie. Pour ce tenant de kiosque MoMo le sentiment est très grand et se dit ne pas être surpris par ce geste du précurseur de la téléphonie Mobile en Guinée qui vise à encourager ses partenaires.

‘’ Mobile Money est un produit que j’utilise depuis longtemps, et j’ai acquis l’expérience de Mobile Money. Je sais que Mobile Money est un produit de l’avenir, un produit sécurisé et c’est un produit qui est facile à gérer ‘’,a révélé le patron du Kiosque CMF de Matoto.

Ce gagnant qui se veut être désormais le porte-voix de MTN-Guinée à travers cette promo MoMo Challenge rassure pour ceux qui ont encore des doutes sur la fiabilité du service Mobile Money.

‘’ C’est un produit efficace et sécurisé. Dans la transaction Mobile Money et les autres transactions, on a fait un constat qui ressort que le code secret de Mobile Money est plus sécurisé, car c’est à cinq chiffres. Ça prouve à suffisance que c’est sécurisé. Donc, il n’y a aucun doute à ce niveau. Nous qui faisons le service Mobile Money sur le terrain, on croit et nous allons faire croire aux gens’’ a rassuré ce Mohamed Cissoko.

MTN MoMo est le service de mobile Banking de MTN Guinée qui permet aux abonnés MTN de recevoir et d’envoyer de l’argent en Guinée, d’acheter des crédits de communication et de faire des paiements (Salaire, facture, service divers).

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13