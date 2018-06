El hadj Badrou Bah, grand-imam de Labé : "Les fils du Foutah ne trahiront pas Alpha Condé…"

LABE- Le Grand imam de Labé a fait une promesse ce samedi 23 juin 2018 au Président Alpha Condé. A l’occasion d’une visite de ce dernier dans la cité de Karamoko Alpha, El hadj Badrou Bah a promis que les fils du Foutah ne trahiront pas le Chef de l’Etat.

Considérée comme une région marginalisée par certains acteurs politiques de l’opposition, la Moyenne Guinée veut désormais accompagner le Président Alpha Condé. C’est en tout cas ce qu’a affirmé le premier imam de la mosquée de Labé.

« Avant que le president ne se retire, il demande à ce que les sages du Foutah prient pour tout le pays. Le president a a cité 5 personnes avec lesquelles il vivait en France, parmi ces 5 ; les 4 sont du Foutah. Si le président dit que les gens du Foutah pleurent quand ils perdent une vache, nous savons déjà ceux qui l’ont dit cela. Nous remercions le president pour sa venue. Labé est content, tout le Foutah est content. Les sages du Foutah me chargent de dire quelqu’un qui voit le president chez lui ne peut rester sans quémander quelque chose, si petite qu’elle soit. Nous savons que le president n’en fera pas un problème. Nous demandons au président (…), il reste au moins 25km non bitumées entre Labé-Koundara, nous lui demandons de les terminer. Deuxièmement, nous confions les fils du Foutah au president Alpha Condé parce que nous nous avons vu les sages de la forêt, de la Haute-Guinée et de la Basse-Guinée, confier leurs fils au President. Nous rassurons le Président que nos fils ne le trahiront pas et ne trahirons pas le pays, s’ils sont auprès de lui c’est pour l’aider. Les fils du Foutah nous les confions davantage au president », a déclaré l’imam de Labé Thieron Badrou Bah.

