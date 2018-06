Washington demande une enquête "crédible" sur les 25 fosses communes découvertes au Mali

Les Etats-Unis ont demandé jeudi au Mali de mener une enquête "crédible et transparente" après la découverte de 25 corps dans trois fosses communes et la reconnaissance, par le gouvernement de Bamako, de l'implication de "certains personnels" de l'armée.

Dans un communiqué, la porte-parole du département d'Etat américain Heather Nauert a exprimé sa "préoccupation au sujet du rôle des forces militaires maliennes dans la mort de 25 personnes, reconnu par le ministre de la Défense Tiéna Coulibaly".

"Nous soutenons la décision du ministre Coulibaly d'ouvrir immédiatement une enquête. Nous appelons le gouvernement du Mali à faire en sorte que l'enquête sur cet événement et sur d'autres graves accusations de violations des droits de l'Homme soit menée de manière crédible et transparente", a-t-elle ajouté, espérant que les auteurs répondent in fine de leurs actes.

Les corps de 25 personnes ont été retrouvés ces derniers jours dans le centre du Mali, où les annonces par l'armée de la "neutralisation de terroristes" ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'Homme et par des habitants, qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires.

"Les Etats-Unis restent très préoccupés face à la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et au Sahel. Nous exhortons les forces de sécurité et les gouvernements à prendre les mesures nécessaires au respect des droits de l'Homme, à la protection des civils", "pour renforcer la confiance et contrer l'extrémisme violent", a conclu la porte-parole de la diplomatie américaine.

AFP