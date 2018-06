Symposium en hommage à Abdoulaye Bah : Des témoignages émouvants…

CONAKRY-Alors qu’il va regagner sa dernière demeure ce vendredi 22 juin 2018 dans son Dinguiraye natal, un symposium a été organisé ce jeudi 21 juin 2018 à Conakry en hommage à notre confrère Abdoulaye Bah. Décédé dans la nuit du dimanche à lundi 18 juin à la suite d’un grave accident dont l’auteur court toujours, ce prolifique et talentueux journaliste a reçu les hommages dû à son rang au Palais du peuple de Conakry. Parents, amis, collaborateurs et connaissances ont mis cette occasion à profit pour faire des témoignages émouvants sur notre confrère.

Ahmed Tidiane Bah au nom de la famille du défunt a remercié tous ceux qui se sont mobilisés depuis l’annonce de l’accident suivi de la mort d’Abdoulaye Bah.

« Au nom de la belle famille d’Abdoulaye Bah, par ma voix, nous sommes réconfortés, réjouis, pas par sa mort, mais par la qualité de l’événement. Depuis qu’il a subi cet accident, le gouvernement à sa tête le Président Alpha Condé, les partis politiques nous ont prouvé que Abdoulaye Bah était grand si nous on ne le savait pas. Nous vous remercions infiniment et toute la famille de Kalan vous dit merci », a lancé ce membre de la famille éplorée.

Un journaliste talentueux…

« Abdoulaye Bah, sans doute l’un des journalistes guinéens les plus talentueux est tombé les armes à la main. Depuis l’annonce de son accident et le coma dans lequel il était plongé, le Président de la République et plusieurs membres du gouvernement, le chef de file de l’opposition guinéenne et la presse puissamment mobilisée se sont relayés à son chevet, ont prié que son tableau clinique qui déclinait à cause d’une hémorragie cérébrale s’améliora. Pour enfin prendre en toute sécurité un avion médicalisé qui a été promis par le Président Alpha Condé pour des soins à l’étranger. Le miracle n’a pas eu lieu, hélas et le soldat Abdoulaye Bah passât l’arme à gauche cette nuit là laissant derrière lui une veuve inconsolable », a témoigné Amadou Tham Camara, responsable du site Guinéenews où Abdoulaye Bah était employés.

Le ministre guinéen des Travaux Publics, Moustapaha Naïté qui était au chevet de notre confrère jusqu’à l’annonce de son décès a exprimé ce qu’il retient de l’homme qu’il a présenté comme un frère.

Un homme de confiance…

« Abdoulaye Bah, je retiendrai de toi l’homme de confiance, de foi, mon confident, je n’avais carrément pas de secrets pour toi. Lorsque tu ne me conseillais pas sur un tel propos, tu attirais mon attention sur un autre propos. Mais s’il s’agissait de me traiter comme un homme politique qui avait failli à ton métier de professionnel de média, tu ne manquais pas de mots pour le faire en toute objectivité sans mettre en mal notre amitié et notre proximité », a témoigné l’ancien ministre de la jeunesse.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com