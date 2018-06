Rusal rélance la production du complexe de bauxite et d'alumine Friguia en Guinée 

Moscou, le 20 juin 2018 - la Société Unie RUSAL (SEHK: 486, Euronext: RUSAL/RUAL, Moscow Exchange: RUAL), l'un des plus grands producteurs mondiaux d'aluminium, annonce la relance du Complexe de bauxite et d'alumine Friguia en Guinée.

Alpha Condé, Président de la Guinée, et Alexandre Bregadzé, ambassadeur de Russie en Guinée, ainsi que les dirigeants de RUSAL ont participé à la cérémonie solennelle. La relance de l'usine est le résultat des accords obtenus en 2016 entre la République de Guinée et RUSAL dans le cadre desquels le Complexe aurait atteint la capacité de production de 550 à 600 mille tonnes d'alumine par an suivant les 12 mois après la reprise du travail.

«Le début de l'expédition des produits à partir de la mine de Dian-Dian et la relance du Complexe de bauxite et d'alumine Friguia sont les événements importants pour la société RUSAL et la République de Guinée. Grâce au soutien des dirigeants du pays, les accords sur la mise en œuvre de ces projets de grande envergure obtenus auparavant, sont réalisés dans les délais prévus ce qui a une grande importance pour le développement de la ville de Fria, centre industriel de la Guinée», - a déclaré Yakov Itskov, directeur de la division Alumine de RUSAL.

Le complexe de bauxite et d'alumine Friguia est composé de la mine de bauxite, de l'usine d'alumine, d'un chemin de fer et d'autres objets de l'infrastructure. La capacité de Complexe prévue constitue 650 mille tonnes d'alumine et 2,1 millions de tonnes de bauxite par an. La production a été arrêtée en avril 2012.

RUSAL qui évolue en Guinée depuis 2001, est l’un des plus grands investisseurs dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), également le complexe bauxite-alumine de Friguia. En dehors de cela, RUSAL continue la Réalisation du projet pour l’exploitation du plus grand gisement de bauxite au monde «Dian-Dian» dans la région de Boké. La réserve prouvée du gisement de « Dian-Dian » est de 564 millions de tonnes.

Information sur la Société

RUSAL (www.rusal.ru) – leader mondial du secteur de l'aluminium. En 2017, la part de la société représentait environ 5,8% de la production mondiale d'aluminium et 6,3% de l'alumine. La société emploie près de 62 000 personnes. RUSAL est présent dans 20 pays du monde sur les 5 continents. La société commercialise ses produits principalement sur les marchés de l'Europe, de l'Amérique du Nord, de l'Asie du Sud-Est, au Japon, en Chine et en Corée. Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Hong Kong (code commercial 486). Les certificats globaux de dépôt représentant les actions ordinaires de RUSAL, sont négociés sur une plate-forme professionnelle de la bourse Euronext à Paris (selon le règlement S, code commercial: RUSAL; en vertu de la Règle 144A, code commercial: RUAL). Les actions ordinaires de RUSAL sont négociées à la bourse de Moscou (code commercial RUAL).