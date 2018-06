Guinée : Dr Mohamed Diané dans le chantier de l’usine militaire de Conakry…

CONAKRY- En compagnie de la hiérarchie militaire et de quelques cadres du ministère de la défense nationale, Dr Mohamed DIANE s'est rendu cette semaine à l'usine militaire de Conakry. L'Objectif de cette visite était de s’enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette unité industrielle des forces armées guinéennes. Lancé il y'a 5 mois; la rénovation de l'usine militaire est le fruit de la dynamique coopération guinéo-turc. Elle s'inscrit dans le cadre de la vaste réforme du secteur de sécurité déclenchée par le chef des armées Pr Alpha CONDÉ.

A l'heure ou nous sommes le chantier évolue à la satisfaction des autorités. Les ingénieurs turcs et guinéens s'activent tous les jours pour une remise rapide des clés de l’édifice. Avec une capacité de production de 1000 à 200 ténues par jours; l'usine militaire de Conakry va employer environ 1500 personnes . Ce qui va d'ailleurs diminuer le taux de chômage dans la capitale et ses environs. Construite en 1966, l'usine militaire a longtemps servi l'armée guinéenne avant d'être aux arrêts. Ce joyau de la grande muette sera inauguré officiellement dans les jours à venir avec des nouvelles ténues made in Guinée.

Source : Ministère de la Défense Nationale