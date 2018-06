Exploitation Minière : la GIZ s’investit dans la pacification de la région de Boké…

BOKE-La coopération allemande (GIZ) continue de dérouler ses actions sur le terrain pour pacifier les zones minières en Guinée. Dans ce cadre, elle vient de financer une table ronde axée sur les revendications issues de la crise de Boké. Cette table-ronde s’est déroulée du 19 au 21 juin 2018.

Boké zone minière par excellence connait depuis 2017 des manifestations violentes entrainant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Pour minimiser les risques de nouvelles violences, une plateforme impliquant les acteurs miniers et les communautés impactées a été mise en place pour prendre en compte les préoccupations des populations riveraines des sociétés minières.

Pendant 3 jours, toutes les parties prenantes se sont regroupées à Boké pour explorer la faisabilité de la mise en œuvre des revendications. Pour faciliter le travail, six (6) panels ont été mis en place qui ont travaillé sur les 12 points de revendication à savoir : environnement ; énergie et eau, construction des routes, emploi et le respect des droits humains, indemnisation-compensation-réinstallation, redevance minières.

La table-ronde a réuni 100 participants. Les travaux ont été conduits par deux facilitateurs spécialistes sur les questions minières. Raphael Golota Lamah, l’un des facilitateurs a expliqué que cette table ronde doit permettre aux participants de bien réfléchir sur les problèmes des communautés de façon réaliste et réalisable en vue de trouver des solutions. A la fin de cet atelier de réflexion, une feuille de route assortie d’un plaidoyer sera soumise aux autorités de Boké.

Pour SUN MIN KIM de NRGI, l’objectif de ces journées de réflexions est de prendre en compte les 12 points retenus après les revendications sociales de Boké. Ce, pour amener les parties prenantes à un dialogue social. Pour elle, il faut trouver un moyen de communication et de sensibilisation dans ce processus de travail technique qui a été effectué avec les acteurs impliqués à cette crise de Boké.

Selon Mouctar Diallo un des participants à cette table ronde, ces trois jours d’échanges viennent à point nommé. Selon lui c’est une occasion d’exposer les problèmes dont souffre les citoyens impactés par l’exploitation minière.

Une telle initiative de la GIZ contribue à pacifier les zones minières, notamment Boké déclarée zone économique spéciale et poumon économique de la Guinée où des remous sont régulièrement enregistrés.

FODE OUMAR CAMARA

Correspondant regional d’Africaguinee.com

A Boké