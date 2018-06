Toulouse : Sylla sur le départ ?

TOULOUSE- Alors que son contrat court encore jusque 2020 avec le Toulouse FC (France), le latéral du Syli national Issiaga Sylla pourrait bien changer d’air cet été, à l’occasion du mercato estival. Régulièrement sur le terrain la saison dernière pour 17 titularisations en Ligue 1 Conforama, le natif de Conakry serait en effet dans le flou en ce qui concerne sa situation personnelle dans la ville Rose. Alors que l’on ne sait toujours pas si Alain Casanova sera de retour sur le banc du club français en 2018-2019, Sylla disposerait notamment d’offres venues de Turquie et de première division française. Des offres qui pourraient faire réfléchir le joueur né en 1994, surtout si la situation du Toulouse FC reste aussi floue dans les jours à venir. En attendant, ses coéquipiers Moubandje (Suisse), Jimmy Durmaz et Ola Toivonen (Suède) sont eux en Russie pour déjouer les cotes Coupe du Monde 2018de Wincomparator. De quoi faire réfléchir Sylla sur son avenir dans le sud de la France, lui qui pourrait privilégier une destination plus huppée, en attendant de briller avec la sélection de Guinée.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 14