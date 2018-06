Promo retrait Orange-money : le dernier groupe de gagnants ont reçu leurs cadeaux…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange-Guinée a procédé ce mercredi 20 juin 2018 à la dernière remise des cadeaux aux gagnants de la promo dénommée Ramadan 500.000. Cette campagne s’est déroulée du 18 mai au 15 juin 2018 et concerne le service Orange Money. La remise des cadeaux aux heureux gagnants a eu lieu à Donka, siège de Orange-Guinée. Chaque a reçu les 500.000 sur son compte Orange Money.

Aminata Somparé responsable de fidélisation d’Orange Money, donne les détails sur cette promo. « Tout ce que le client devait faire c’était d’activer le code qui était *147# ou #147# et faire un retrait dans son compte Orange Money au minimum de 10.000 GNF à 10 millions pour faire partie de la base du tirage. Depuis le début de la promo on a récompensé plus de 300 gagnants à travers le pays et chacun a eu 500 mille Gnf », a-t-elle expliqué.

Aly Traoré élève et candidat au BAC de cette année fait partie des heureux gagnants. Il explique que cet argent va lui permettre de soigner sa petite sœur qui est malade.

« Depuis que j’ai reçu l’appel d’Orange m’informant que je suis parmi les gagnants de cette promo, je suis très content car je n’attendais pas à ça. Les 500 mille que j’ai eus ici, comme j’ai ma petite sœur qui est malade je vais directement les investir là-bas », s’est réjoui cet élève.

Très content, sourire aux lèvres, Ahmed Sékou Toué confie que ces 500 mille l’a trouvé à un moment où il était dans une galère profonde.

« Je remercie Orange, cette promo qu’ils ont fait c’est une réalité donc ça été une joie pour moi hier quand j’ai reçu l’appel d’Orange me disant que j’ai bénéficié de la promo Ramadan 500 mille. Vue la conjoncture actuelle j’étais tellement content que j’ai crié même (waou). J’étais là je n’avais rien dans la poche et puis on me dit que j’ai gagné 500 mille, ça c’est un ouf de soulagement. Merci à Orange » s’est exclamé cet autre gagnant.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinée.com