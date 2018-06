Guinée : vers une meilleure protection des droits de l’homme…

CONKARY-Souvent citée parmi les mauvais élèves en matière de protection des droits de l’homme, la Guinée veut soigner son image. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a lancé ce mercredi 20 juin 2018 le Forum National des Etats Généraux des Droits de l’Homme. Ce forum vise à déterminer concrètement la Lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l’homme ainsi que son plan d’action. Le processus a été enclenché en 2014.

Le ministre d’Etat à la Justice qui a présidé cette rencontre a averti que la protection des droits de l’homme est une affaire de tout le monde. Car pour maitre Cheick Sako, la Guinée est caractérisée par des violences inacceptables.

« On ne peut pas faire autrement que d’assumer le rôle de défense des droits de l’homme dans ce pays. N’en déplaise à beaucoup de personne, quelque soit les clivages politiques (…) entre les guinéens. Notre pays est caractérisé par des violences inacceptables (...) Il faut avoir le courage de le dire. Il faut que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités (…) les droits de l’homme c’est l’affaire de tout le monde », a déclaré le ministre d’Etat Cheick Sako.

De l’indépendance (1958) à nos jours, les différents régimes qui se sont succédé à la tête de l’Etat guinéens ont été souvent été brutaux pour leur population. Le pays est cité en mauvais exemple en matière de protection des droits humains. Les différents rapports qui sont produits dans ce sens dressent un tableau très sombre.

Pour le ministre guinéen de l’unité nationale et de la citoyenneté, la question des droits de l'homme, reste une préoccupation majeure pour les guinéens et un jeu fondamental pour l'avènement d'une nation guinéenne démocratique, juste et prospère.

« Notre pays fait face à un défi inédit, comme la plus part des États postcoloniaux. Construire un État effectif jouissant de la totalité de sa légitimité et exerçant efficacement son autorité protectrice, rassurante et morale, tout en garantissant l'émergence d'un système démocratique viable », a déclaré Khalifa Gassama Diaby, indiquant que le combat pour les droits de l'homme dans notre pays, est aussi un combat pour l'Etat de droit et la démocratie.

« C'est une bataille de tous les instants, de tous les acteurs et de toutes les énergies. Mais, disons le ici clairement, est un engagement et un travail ingrats. Travailler pour la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est accepter d'être traité de traître, d'infiltrer, d'ingrat, de filou…Il faudra l'accepter et rester imperturbable, impassible, les yeux rivés sur la finalité heureuse, les pieds encrés dans des réalités souvent tristes et douloureuses, le dos rond, les oreilles sourds à des perfidies politiques les plus incroyables », a conseillé le ministre de l’unité nationale.

