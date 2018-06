Cheick Sako promet : « Vous allez être surpris… »

CONAKRY-Le Ministre guinéen de la Justice garde des sceaux prend de nouveaux engagements en ce qui concerne le dossier du 28 septembre 2009. Cheick Sako, qui reste très prudent sur la date de l’ouverture du procès, promet tout de même des « surprises » dans ce dossier qualifié de crime contre l’humanité par les Nations-Unies.

« Je le dis solennellement ici, ce sera avec moi ou avec quelqu’un d’autre, l’affaire du 28 septembre sera jugée dans ce pays. Ceux qui en doutent encore, vous allez être surpris. Parce qu’il faut que les Guinéens lavent cet affront. Le comité de pilotage va commencer à travailler, puis le moment venu, il y’aura ce procès. Je ne suis pas magicien, je ne vais pas donner de date. Mais le procès se fera, il faut que ça soit clair pour tout le monde », a promis le garde des sceaux ce mercredi 20 juin à Conakry.

Le massacre du 28 septembre 2009 a coûté la vie à plus de 150 civils guinéens qui manifestaient à l’appel de l’opposition contre les velléités de Moussa Dadis Camara à se présenter aux élections présidentielles de 2010. Une dizaine de personnalités civiles et militaires sont inculpées et renvoyées devant le tribunal criminel pour être jugées.

