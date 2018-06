Services bancaires : UBA Guinée lance sa plateforme « LEO »…

CONAKRY- La Banque panafricaine UBA-Guinée a lancé ce Mercredi 20 Juin 2018 un nouveau produit qui vise à digitaliser les activités humaines dans le secteur bancaire à travers les réseaux sociaux.

Le lancement de ce nouveau produit de United Bank for Africa a réuni plusieurs personnalités du secteur bancaire. LEO by UBA est là pour révolutionner la banque numérique en permettant aux clients d’effectuer des transactions bancaires sécurisée avec l’utilisation de leur compte Facebook. Cette plateforme a des caractéristiques principales comme l’auto-inscription instantanée, l’ouverture instantanée de compte, la consultation de solde, voir ses relevés bancaires, le transfert d’agent, ainsi plusieurs autres fonctionnalités.

La Guinée qui fait d’ores et déjà partie de ce monde en pleine mutation ne doit pas être en reste dans le domaine de la digitalisation. Ainsi donc, pour parler de ce produit innovant, le Directeur Généralde UBA-Guinée, Ejiorfor Ndubuisia indiqué que cette opportunité qu’offre UBA à la Guinée permet à coup sûr la digitalisation des activités humaines dans le domaine de la Banque.

‘’ Le secteur bancaire est en plein dans cette mutation et innovation. UBA Guinée propose sa plateforme d’intelligence qu’on appelle LEO, qui a déjà été déployée dans presque les 19 filiales de la Banque en Afrique. Aujourd’hui nous avons lancé ce produit en Guinée et cela montre la capacité de UBA de répondre aux besoins de la société et de montrer notre capacité d’être pionner dans l’innovation. Nous applaudissons l’arrivée de LEO en Guinée’’, s’est félicité le Directeur Général Ejiorfor Ndubuisi.

Pour la première personnalité de la banque UBA, LEO a révolutionné la manière par laquelle les gens font leurs transactions bancaires en Guinée. Pour intégrer ce système, il faut seulement avoir un compte Facebook.

‘’ Comme nous vous le disons c’est une intelligence artificielle qui permet à tout internaute d’avoir le service bancaire de UBA-Guinée. Il suffit seulement que l’internaute ait un compte Facebook (…). Il peut donc via Facebook accéder à LEO. A ce niveau dès qu’il ajoute LEO il commence la conversation’’, a expliqué Thierno Bah, en service au digital Banking de la panafricaine des banques UBA-Guinée.

LEO c’est aussi des services extra bancaires. Cette plate forme permet également d’avoir certaines informations, notamment sur le football, surtout en cette période de coupe du monde.

La Banque UBA, très soucieuse de la satisfaction de sa clientèle, n’a pas lésiné sur l’aspect sécurité de sa plateforme. LEO est un système ultra sécurisé ; Ce qui permet de faire éviter aux utilisateurs de la plateforme tout cas de fraude.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13